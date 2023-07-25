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Зеленский подписал закон об акцизной е-марке: как это повлияет на бюджет страны

25 июля 2023 16:39
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Зеленский подписал закон об акцизной е-марке: как это повлияет на бюджет страны
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении акцизной электронной марки в качестве альтернативы бумажной. Соответствующий законопроект начнет действовать с января 2026 года.

Об этом сообщают в Минцифре.

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Введение акцизной е-марки

Сообщается, что проект еАкциз поможет наладить прозрачный механизм продажи подакцизных товаров. В то же время исключит возможность продажи табачных изделий и алкоголя с поддельными акцизными марками.

"Это один из наиболее антикоррупционных законов в сфере контроля за оборотом табака и алкоголя. Он предусматривает внедрение электронной акцизной марки вместо бумажной, а также создание цифровой системы еАкциз, которая позволит отслеживать товары и развить честные и прозрачные правила ведения бизнеса в сфере алкогольной и табачной продукции", — идется в сообщении.

Как еАкциз повлияет на бюджет

В Министерстве отмечают, что из-за теневого рынка Украина теряет 30 миллиардов гривен в год. И еАкциз создан с целью, чтобы это изменить.

Что дает еАкциз?

  • контролирует обращение алкогольной и табачной продукции;
  • ограничит каналы сбыта незаконной продукции;
  • на 15% увеличит поступление в бюджет от уплаты акцизного налога.

В чем особенность акцизной электронной марки?

  • ее нельзя подделать;
  • упрощенная процедура оформления, в отличие от бумажной;
  • каждый сможет проверить продукцию, отсканировав специальный DataMatrix-код через Действие.

Напомним, Верховная Рада Украины (ВРУ) на ближайшем пленарном заседании планирует рассмотреть законопроекты, призванные закрыть "теневые" схемы в бизнесе. Ожидается, что это принесет миллиарды государственному бюджету.

Добавим, с 11 июля в Украине начал действовать запрет на производство, торговлю сигарет и табака для самокруток с ароматическими добавками. Вступили в силу обновленные нормы антитабачного законодательства.

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