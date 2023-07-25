Зеленський підписав закон про акцизну е-марку: як це вплине на бюджет країни

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський\Telegram

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про запровадження акцизної електронної марки як альтернативу паперовій. Відповідний законопроєкт почне діяти з січня 2026 року.

Про це повідомляють у Мінцифрі.

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Запровадження акцизної е-марки

Повідомляється, що проєкт аЕкциз допоможе налагодити прозорий механізм продажу підакцизних товарів. Водночас, унеможливить продаж тютюнових виробів та алкоголю з підробленими акцизними марками.

"Це один із найбільш антикорупційних законів у сфері контролю за обігом тютюну та алкоголю. Він передбачає впровадження електронної акцизної марки замість паперової, а також створення цифрової системи еАкциз, яка дозволить відстежувати товари й розвинути чесні та прозорі правила ведення бізнесу у сфері алкогольної та тютюнової продукції", — йдеться в повідомленні.

Як еАкциз вплине на бюджет

У Міністерстві зазначають, що через тіньовий ринок Україна втрачає 30 мільярдів гривень на рік. І еАкциз створений з метою, щоб це змінити.

Що дає еАкциз?

контролює обіг алкогольної та тютюнової продукції;

обмежить канали збуту незаконної продукції;

на 15% збільшить надходження до бюджету від сплати акцизного податку.

В чому особливість акцизної електронної марки?

її не можна підробити;

спрощена процедра оформлення, на відміну від паперової;

кожен зможе перевірити продукцію, відсканувавши спеціальний DataMatrix-код через Дію.

Нагадаємо, Верховна Рада України (ВРУ) на найближчому пленарному засіданні планує розглянути законопроєкти, покликані закрити "тіньові" схеми у бізнесі. Очікується, що це принесе мільярди у державний бюджет.

Додамо, з 11 липня в Україні почала діяти заборона на виробництво, торгівлю сигарет та тютюну для самокруток з ароматичними добавками. Набрали чинності оновлені норми антитютюнового законодавства.