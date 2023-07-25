Зеленський підписав закон про акцизну е-марку: як це вплине на бюджет країни
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про запровадження акцизної електронної марки як альтернативу паперовій. Відповідний законопроєкт почне діяти з січня 2026 року.
Про це повідомляють у Мінцифрі.
Запровадження акцизної е-марки
Повідомляється, що проєкт аЕкциз допоможе налагодити прозорий механізм продажу підакцизних товарів. Водночас, унеможливить продаж тютюнових виробів та алкоголю з підробленими акцизними марками.
"Це один із найбільш антикорупційних законів у сфері контролю за обігом тютюну та алкоголю. Він передбачає впровадження електронної акцизної марки замість паперової, а також створення цифрової системи еАкциз, яка дозволить відстежувати товари й розвинути чесні та прозорі правила ведення бізнесу у сфері алкогольної та тютюнової продукції", — йдеться в повідомленні.
Як еАкциз вплине на бюджет
У Міністерстві зазначають, що через тіньовий ринок Україна втрачає 30 мільярдів гривень на рік. І еАкциз створений з метою, щоб це змінити.
Що дає еАкциз?
- контролює обіг алкогольної та тютюнової продукції;
- обмежить канали збуту незаконної продукції;
- на 15% збільшить надходження до бюджету від сплати акцизного податку.
В чому особливість акцизної електронної марки?
- її не можна підробити;
- спрощена процедра оформлення, на відміну від паперової;
- кожен зможе перевірити продукцію, відсканувавши спеціальний DataMatrix-код через Дію.
Нагадаємо, Верховна Рада України (ВРУ) на найближчому пленарному засіданні планує розглянути законопроєкти, покликані закрити "тіньові" схеми у бізнесі. Очікується, що це принесе мільярди у державний бюджет.
Додамо, з 11 липня в Україні почала діяти заборона на виробництво, торгівлю сигарет та тютюну для самокруток з ароматичними добавками. Набрали чинності оновлені норми антитютюнового законодавства.