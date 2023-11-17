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Зеленский подписал закон о военном НДФЛ — как будут распределяться средства

17 ноября 2023 18:15
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Зеленский подписал закон о военном НДФЛ — как будут распределяться средства
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент Украины Зеленский подписал закон о перенаправлении военного налога на доходы физических лиц из местных в государственный бюджет. На военные расходы потратят 214,7 млрд грн.

Об этом сообщает Верховная Рада Украины.

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Перенаправление военного НДФЛ в госбюджет

По информации народного депутата Ярослава Железняка, в госбюджет поступит дополнительных 214,7 миллиарда гривен. Деньги должны пойти на военные расходы.

Сообщение Ярослава Железняка
Сообщение Ярослава Железняка. Фото: скриншот поста Железняка

Согласно карте законопроекта Верховного совета, на военные расходы уйдет 214,7 млрд грн. Уже к концу этого года на 26 млрд грн. планируют закупить дроны и артиллерийские системы.

Как будет распределяться военное НДФЛ

С 1 января 2024 по 31 декабря года, в котором отменят или прекратят военное положение военное НДФЛ будут распределять так:

  • 45% на дроны (прогнозируется более 43 млрд грн);
  • 45% — Минстратегпрому для начала производства боеприпасов и оружия (свыше 43 млрд грн);
  • 10% — распорядителям сектора безопасности и обороны для автоматического распределения между воинскими частями пропорционально в соответствии с уплаченным НДФЛ (около 10 млрд грн).

Также в законопроекте говорится о направлении в государственный бюджет с 1 января акциза, кроме местной части 13,44%, попадавшего в дорожный фонд.

Напомним, украинские власти планируют осуществить перераспределение налога на доходы физлиц ( НДФЛ ) на нужды оборонно-промышленного комплекса страны. В частности, речь идет обо всех средствах Дорожного фонда Украины.

Аналитики смоделировали ситуацию, как повлияет на местные бюджеты перераспределение налога на доходы физлиц.

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