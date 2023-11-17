Зеленський підписав закон про військове ПДФО — як розподілятимуть кошти

Президент Украини Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Зеленський підписав закон про переспрямування військового податку на доходи фізичних осіб з місцевих до державного бюджету. На військові видатки витратять 214,7 млрд грн.

Про це повідомляє Верховна Рада України.

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Переспрямування військового ПДФО у держбюджет

За інформацією народного депутата Ярослава Железняка у держбюджет надійде додаткових 214,7 мільярда гривень. Гроші мають піти на військові видатки.

Повідомлення Ярослава Железняка. Фото: скриншот допису Железняка

Згідно з карткою законопроєкту Верховної Ради, на військові витрати піде 214,7 млрд грн. Вже до кінця цього року на 26 млрд грн планують закупити дрони та артилерійські системи.

Як розподілятимуть військове ПДФО

Із 1 січня 2024-го до до 31 грудня року, у якому скасують чи припинять воєнний стан, військове ПДФО розподілятимуть так:

45% на дрони (прогнозується більше ніж 43 млрд грн);

45% — Мінстратегпрому для розгортання виробництва боєприпасів та зброї (понад млрд грн);

10% — розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно у відповідності до сплаченого ПДФО (близько 10 млрд).

Також у законопроекті йдеться про спрямування в державний бюджет з 1 січня акцизу, окрім місцевої частини 13,44%, що потрапляв у дорожній фонд.

Нагадаємо, українська влада планує здійснити перерозподіл податку на доходи фізосіб (ПДФО) на потреби оборонно-промислового комплексу країни. Зокрема, йдеться про всі кошти Дорожнього фонду України.

Аналітики змоделювали ситуацію, як вплине на місцеві бюджети перерозподіл податку на доходи фізосіб.