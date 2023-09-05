Зеленский подписал закон об упорядочении административно-территориального устройства Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Сегодня, 5 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об упорядочения административно-территориального устройства Автономной Республики Крым.

Об этом сообщает представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым.

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Зеленский подписал закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по решению отдельных вопросов административно-территориального устройства Автономной Республики Крым", принятого ВРУ в день проведения третьего саммита Крымской платформы, 23 августа.

Проект закона разработало Представительство совместно с Комитетом Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

"После вступления в силу закона — на следующий день после его официального опубликования, будут введены в действие решения, принятые парламентом в 2016 и 2020 годах по декоммунизации и введению нового районного деления Автономной Республики Крым", — говорится в сообщении.

Цель закона

В Представительстве сообщили, что главная цель закона — это подготовка основы для деоккупации Крыма, ведь военные и военно-гражданские администрации создаются для деятельности на территории территориальных громад.

"В связи с этим закон также поручает Кабинету Министров Украины в течение одного месяца определить территории и административные центры территориальных громад в Автономной Республике Крым, а в течение трех месяцев — создать районные государственные администрации новых районов и внести на рассмотрение парламента законопроект об особенностях восстановления публичной власти в Автономной Республике Крым после деоккупации", — говорится в сообщении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в рамках бизнес-форума Европейского дома Амброзетти в Италии высказал мнение, что вопрос деоккупации Крыма может быть решен через дипломатические или военные каналы. Впрочем, все будет зависеть от действий агрессора.

Также мы писали, глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина обязательно вернет Крым, ведь никакая Россия там быть не должна. Сейчас ведутся операции и подбор тактики для деоккупации полуострова.