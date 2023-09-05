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Зеленський підписав закон про впорядкування адміністративно-територіального устрою Криму

5 вересня 2023 13:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський підписав закон про впорядкування адміністративно-територіального устрою Криму
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 5 вересня, Президент України Володимир Зеленський підписав закон про впорядкування адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим.

Про це повідомляє представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.

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Впорядкування адміністративно-територіального устрою Криму

Зеленський підписав закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим", який був прийнятий ВРУ у день проведення третього саміту Кримської платформи, 23 серпня.

Проєкт закону розробило Представництво спільно з Комітетом Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

"Після набрання чинності законом — наступного дня після його офіційного опублікування, будуть введені в дію рішення, прийняті парламентом у 2016 та 2020 роках щодо декомунізації та запровадження нового районного поділу Автономної Республіки Крим", — йдеться у повідомленні.

Мета закону

У Представництві повідомили, що головна мета закону — це підготовка підґрунтя для деокупації Криму, адже військові та військово-цивільні адміністрації створюються для діяльності на території територіальних громад.   

"У зв’язку з цим закон також доручає Кабінетові Міністрів України протягом одного місяця визначити території та адміністративні центри територіальних громад в Автономній Республіці Крим, а протягом трьох місяців — утворити районні державні адміністрації нових районів та внести на розгляд парламенту законопроєкт про особливості відновлення публічної влади в Автономній Республіці Крим після деокупації", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у рамках бізнес-форуму Європейського дому Амброзетті в Італії висловив думку, що питання деокупації Криму може бути вирішено через дипломатичні чи військові канали. Втім, все залежатиме від дій сторони-агресора.

Також ми писали, голова ГУР Кирило Буданов заявив, що Україна обов'язково поверне Крим, адже ніяка Росія там бути не має. Зараз ведуться операції та підбирання тактики для деокупації півострова.

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