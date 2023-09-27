Зеленский подписал законопроект о новом виде наказания осужденных

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В Украине будет внедрен новый вид наказания — пробационный надзор. Эта форма ограничений не предусматривает заключение осужденного.

Об этом говорится в законопроект №9185.

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Что такое пробационный надзор

Верховная Рада приняла законопроект о пробационных надзорах еще 23 августа. 26 сентября документ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Новое наказание состоит в обязательном привлечении осужденного к труду под наблюдением и с применением социально-воспитательных мер. В то же время, осужденный не будет изолирован от общества. Такое наказание может занять от одного до пяти лет.

К тому же, на осужденного, в случае назначения пробационного надзора, будет налагаться ряд обязательств. Среди них: запрет изменения места жительства без предупреждения, запрет на выезд из Украины и периодическая явка в уполномоченный орган по вопросам пробации для регистрации.

Также суд может ввести и дополнительные обязательства:

использовать электронное средство контроля;

соблюдать установленные судом требования общения, передвижения и проведения досуга;

трудоустроиться или зарегистрироваться как безработный и трудоустроиться, если предложат должность;

пройти курс лечения от наркотической, алкогольной зависимости, расстройств психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ или заболевания, представляющего опасность для здоровья других лиц.

Пробационный надзор могут применить по статьям:

126 (Побои и избиение);

126-1 (Домашнее насилие);

129 (Угроза убийством);

130 (Заражение вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой инфекционной болезни);

139 (Неоказание помощи больному медицинским работником);

144 (Насильственное донорство);

150 (Эксплуатация детей);

154 (Принуждение к вступлению в половую связь);

159-1 (Нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации или агитации референдума);

185 (Кража);

186 (Грабеж);

190 (Мошенничество);

201-2 (Незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи);

239-2 (Незаконное завладение землями водного фонда в особо крупных размерах);

248 (Незаконная охота);

252 (Преднамеренное уничтожение или повреждение территорий, взятых под охрану государства, и объектов природно-заповедного фонда);

351-2 (Препятствование деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины);

364 (Злоупотребление властью или служебным положением);

368 (Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом);

371 (Заведомо незаконные задержание, повод, домашний арест или содержание под стражей);

374 (Нарушение права на защиту);

376 (Вмешательство в деятельность судебных органов);

377 (Угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного) и т.д.

Изменения вступят в силу шесть месяцев спустя после публикации документа.

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