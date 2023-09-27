Зеленский подписал законопроект о новом виде наказания осужденных
В Украине будет внедрен новый вид наказания — пробационный надзор. Эта форма ограничений не предусматривает заключение осужденного.
Об этом говорится в законопроект №9185.
Что такое пробационный надзор
Верховная Рада приняла законопроект о пробационных надзорах еще 23 августа. 26 сентября документ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Новое наказание состоит в обязательном привлечении осужденного к труду под наблюдением и с применением социально-воспитательных мер. В то же время, осужденный не будет изолирован от общества. Такое наказание может занять от одного до пяти лет.
К тому же, на осужденного, в случае назначения пробационного надзора, будет налагаться ряд обязательств. Среди них: запрет изменения места жительства без предупреждения, запрет на выезд из Украины и периодическая явка в уполномоченный орган по вопросам пробации для регистрации.
Также суд может ввести и дополнительные обязательства:
- использовать электронное средство контроля;
- соблюдать установленные судом требования общения, передвижения и проведения досуга;
- трудоустроиться или зарегистрироваться как безработный и трудоустроиться, если предложат должность;
- пройти курс лечения от наркотической, алкогольной зависимости, расстройств психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ или заболевания, представляющего опасность для здоровья других лиц.
Пробационный надзор могут применить по статьям:
- 126 (Побои и избиение);
- 126-1 (Домашнее насилие);
- 129 (Угроза убийством);
- 130 (Заражение вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой инфекционной болезни);
- 139 (Неоказание помощи больному медицинским работником);
- 144 (Насильственное донорство);
- 150 (Эксплуатация детей);
- 154 (Принуждение к вступлению в половую связь);
- 159-1 (Нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации или агитации референдума);
- 185 (Кража);
- 186 (Грабеж);
- 190 (Мошенничество);
- 201-2 (Незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи);
- 239-2 (Незаконное завладение землями водного фонда в особо крупных размерах);
- 248 (Незаконная охота);
- 252 (Преднамеренное уничтожение или повреждение территорий, взятых под охрану государства, и объектов природно-заповедного фонда);
- 351-2 (Препятствование деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины);
- 364 (Злоупотребление властью или служебным положением);
- 368 (Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом);
- 371 (Заведомо незаконные задержание, повод, домашний арест или содержание под стражей);
- 374 (Нарушение права на защиту);
- 376 (Вмешательство в деятельность судебных органов);
- 377 (Угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного) и т.д.
Изменения вступят в силу шесть месяцев спустя после публикации документа.
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