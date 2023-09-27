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Зеленский подписал законопроект о новом виде наказания осужденных

27 сентября 2023 13:45
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Зеленский подписал законопроект о новом виде наказания осужденных
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В Украине будет внедрен новый вид наказания — пробационный надзор. Эта форма ограничений не предусматривает заключение осужденного.

Об этом говорится в законопроект №9185.

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Что такое пробационный надзор

Верховная Рада приняла законопроект о пробационных надзорах еще 23 августа. 26 сентября документ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Новое наказание состоит в обязательном привлечении осужденного к труду под наблюдением и с применением социально-воспитательных мер. В то же время, осужденный не будет изолирован от общества. Такое наказание может занять от одного до пяти лет.

К тому же, на осужденного, в случае назначения пробационного надзора, будет налагаться ряд обязательств. Среди них: запрет изменения места жительства без предупреждения, запрет на выезд из Украины и периодическая явка в уполномоченный орган по вопросам пробации для регистрации.

Также суд может ввести и дополнительные обязательства:

  • использовать электронное средство контроля;
  • соблюдать установленные судом требования общения, передвижения и проведения досуга;
  • трудоустроиться или зарегистрироваться как безработный и трудоустроиться, если предложат должность;
  • пройти курс лечения от наркотической, алкогольной зависимости, расстройств психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ или заболевания, представляющего опасность для здоровья других лиц.

Пробационный надзор могут применить по статьям:

  • 126 (Побои и избиение);
  • 126-1 (Домашнее насилие);
  • 129 (Угроза убийством);
  • 130 (Заражение вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой инфекционной болезни);
  • 139 (Неоказание помощи больному медицинским работником);
  • 144 (Насильственное донорство);
  • 150 (Эксплуатация детей);
  • 154 (Принуждение к вступлению в половую связь);
  • 159-1 (Нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации или агитации референдума);
  • 185 (Кража);
  • 186 (Грабеж);
  • 190 (Мошенничество);
  • 201-2 (Незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи);
  • 239-2 (Незаконное завладение землями водного фонда в особо крупных размерах);
  • 248 (Незаконная охота);
  • 252 (Преднамеренное уничтожение или повреждение территорий, взятых под охрану государства, и объектов природно-заповедного фонда);
  • 351-2 (Препятствование деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины);
  • 364 (Злоупотребление властью или служебным положением);
  • 368 (Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом);
  • 371 (Заведомо незаконные задержание, повод, домашний арест или содержание под стражей);
  • 374 (Нарушение права на защиту);
  • 376 (Вмешательство в деятельность судебных органов);
  • 377 (Угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного) и т.д.

Изменения вступят в силу шесть месяцев спустя после публикации документа.

Напомним, стало известно, что грозит мужчинам, выехавшим из страны с поддельными документами.

Также военный ВСУ объяснил, какие правонарушения совершают работники ТЦК при вручении повесток.

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