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Зеленський підписав законопроєкт про новий вид покарання засуджених

27 вересня 2023 13:45
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Валерія Пержун
редактор
Зеленський підписав законопроєкт про новий вид покарання засуджених
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

В Україні впровадять новий вид покарання — пробаційний нагляд. Ця форма обмежень не передбачає ув'язнення засудженого. 

Про це йдеться у законопроєкт №9185.

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Що таке пробаційний нагляд

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про пробаційний нагляд ще 23 серпня. 26 вересня документ підписав Президент України Володимир Зеленський. Нове покарання полягає у обов’язковому залученні засудженого до праці під наглядом та із застосуванням соціально-виховних заходів. Водночас засуджений не буде ізольований від суспільства. Таке покарання може тривати від одного до п’яти років. 

До того ж на засудженого, у випадку призначення пробаційного нагляду, накладатимуть низку зобов'язань. Серед них: заборона зміни місця проживання без попередження, заборона на виїзд з України та періодична явка до уповноваженого органу з питань пробації для реєстрації. 

Також суд може ввести і додаткові зобов'язання: 

  • використовувати електронний засіб контролю;
  • дотримуватися встановлених судом вимог щодо спілкування, пересування та проведення дозвілля;
  • працевлаштуватися або зареєструватися як безробітний та працевлаштуватися, якщо запропонують посаду;
  • пройти курс лікування від наркотичної, алкогольної залежності, розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин або захворювання, що становить небезпеку для здоров'я інших осіб.

Пробаційний нагляд можуть призначити за статтями:

  • 126 (Побої і мордування);
  • 126-1 (Домашнє насильство);
  • 129 (Погроза вбивством);
  • 130 (Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби);
  • 139 (Ненадання допомоги хворому медичним працівником);
  • 144 (Насильницьке донорство);
  • 150 (Експлуатація дітей);
  • 154 (Примушування до вступу в статевий зв'язок);
  • 159-1 (Порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборної агітації чи агітації референдуму);
  • 185 (Крадіжка);
  • 186 (Грабіж);
  • 190 (Шахрайство);
  • 201-2 (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги);
  • 239-2 (Незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах);
  • 248 (Незаконне полювання);
  •  252 (Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду);
  • 351-2 (Перешкоджання діяльності Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України);
  • 364 (Зловживання владою або службовим становищем);
  • 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);
  • 371 (Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою);
  • 374 (Порушення права на захист);
  • 376 (Втручання в діяльність судових органів);
  • 377 (Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного) тощо.

Зміни набувають чинності через шість місяців після публікації документа.

Нагадаємо, стало відомо, що загрожує чоловікам, які виїхали з країни з підробленими документами.

Також військовий ЗСУ пояснив, які правопорушення скоюють працівники ТЦК при врученні повісток.

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