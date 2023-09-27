Зеленський підписав законопроєкт про новий вид покарання засуджених
В Україні впровадять новий вид покарання — пробаційний нагляд. Ця форма обмежень не передбачає ув'язнення засудженого.
Про це йдеться у законопроєкт №9185.
Що таке пробаційний нагляд
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про пробаційний нагляд ще 23 серпня. 26 вересня документ підписав Президент України Володимир Зеленський. Нове покарання полягає у обов’язковому залученні засудженого до праці під наглядом та із застосуванням соціально-виховних заходів. Водночас засуджений не буде ізольований від суспільства. Таке покарання може тривати від одного до п’яти років.
До того ж на засудженого, у випадку призначення пробаційного нагляду, накладатимуть низку зобов'язань. Серед них: заборона зміни місця проживання без попередження, заборона на виїзд з України та періодична явка до уповноваженого органу з питань пробації для реєстрації.
Також суд може ввести і додаткові зобов'язання:
- використовувати електронний засіб контролю;
- дотримуватися встановлених судом вимог щодо спілкування, пересування та проведення дозвілля;
- працевлаштуватися або зареєструватися як безробітний та працевлаштуватися, якщо запропонують посаду;
- пройти курс лікування від наркотичної, алкогольної залежності, розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин або захворювання, що становить небезпеку для здоров'я інших осіб.
Пробаційний нагляд можуть призначити за статтями:
- 126 (Побої і мордування);
- 126-1 (Домашнє насильство);
- 129 (Погроза вбивством);
- 130 (Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби);
- 139 (Ненадання допомоги хворому медичним працівником);
- 144 (Насильницьке донорство);
- 150 (Експлуатація дітей);
- 154 (Примушування до вступу в статевий зв'язок);
- 159-1 (Порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборної агітації чи агітації референдуму);
- 185 (Крадіжка);
- 186 (Грабіж);
- 190 (Шахрайство);
- 201-2 (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги);
- 239-2 (Незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах);
- 248 (Незаконне полювання);
- 252 (Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду);
- 351-2 (Перешкоджання діяльності Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України);
- 364 (Зловживання владою або службовим становищем);
- 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);
- 371 (Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою);
- 374 (Порушення права на захист);
- 376 (Втручання в діяльність судових органів);
- 377 (Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного) тощо.
Зміни набувають чинності через шість місяців після публікації документа.
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