Зеленський підписав законопроєкт про новий вид покарання засуджених

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

В Україні впровадять новий вид покарання — пробаційний нагляд. Ця форма обмежень не передбачає ув'язнення засудженого.

Про це йдеться у законопроєкт №9185.

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Що таке пробаційний нагляд

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про пробаційний нагляд ще 23 серпня. 26 вересня документ підписав Президент України Володимир Зеленський. Нове покарання полягає у обов’язковому залученні засудженого до праці під наглядом та із застосуванням соціально-виховних заходів. Водночас засуджений не буде ізольований від суспільства. Таке покарання може тривати від одного до п’яти років.

До того ж на засудженого, у випадку призначення пробаційного нагляду, накладатимуть низку зобов'язань. Серед них: заборона зміни місця проживання без попередження, заборона на виїзд з України та періодична явка до уповноваженого органу з питань пробації для реєстрації.

Також суд може ввести і додаткові зобов'язання:

використовувати електронний засіб контролю;

дотримуватися встановлених судом вимог щодо спілкування, пересування та проведення дозвілля;

працевлаштуватися або зареєструватися як безробітний та працевлаштуватися, якщо запропонують посаду;

пройти курс лікування від наркотичної, алкогольної залежності, розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин або захворювання, що становить небезпеку для здоров'я інших осіб.

Пробаційний нагляд можуть призначити за статтями:

126 (Побої і мордування);

126-1 (Домашнє насильство);

129 (Погроза вбивством);

130 (Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби);

139 (Ненадання допомоги хворому медичним працівником);

144 (Насильницьке донорство);

150 (Експлуатація дітей);

154 (Примушування до вступу в статевий зв'язок);

159-1 (Порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборної агітації чи агітації референдуму);

185 (Крадіжка);

186 (Грабіж);

190 (Шахрайство);

201-2 (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги);

239-2 (Незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах);

248 (Незаконне полювання);

252 (Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду);

351-2 (Перешкоджання діяльності Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України);

364 (Зловживання владою або службовим становищем);

368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

371 (Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою);

374 (Порушення права на захист);

376 (Втручання в діяльність судових органів);

377 (Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного) тощо.

Зміни набувають чинності через шість місяців після публікації документа.

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