Зеленский подтвердил прибытие танков Abrams в Украину
Сегодня, 25 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневное совещание. Он подтвердил прибытие танков Abrams в страну.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.
Ежедневное совещание Президента
На совещании был заслушан доклад министра Клименко. Он рассказал о ликвидации последствий обстрелов Одессы, других населенных пунктов, помощи пострадавшим и усилении ПВО.
"Подготовка к зиме. Премьер-министр Шмыгаль рассказал о защите критической инфраструктуры, подготовке укрытий и "Пунктов несокрушимости". Готовим решение, чтобы их поиск был максимально простым и быстрым", — подчеркнул Зеленский.
Глава государства подтвердил прибытие танков Abrams в Украину. Они уже готовятся усилить украинские бригады. Зеленский поблагодарил союзников за выполнение договоренностей. Он подчеркнул, что в настоящее время власти ищут новые контракты для расширения географии поставок.
О военной ситуации рассказали Главком, СВР, ГУР, МО и СБУ.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подвел итог своей поездки в США и рассказал, что Украина получит от союзников.
Также мы писали, что во время визита в Соединенные Штаты Америки Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американскими предпринимателями и руководителями самых крупных фондов. Они обсудили перспективы привлечения бизнеса к восстановлению Украины.
Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что договоренности с президентом США Джо Байденом будут выполнены. По его словам, чем быстрее, тем больше удастся сберечь жизней.