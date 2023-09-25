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Зеленский подтвердил прибытие танков Abrams в Украину

25 сентября 2023 14:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский подтвердил прибытие танков Abrams в Украину
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Carlos Osorio
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 25 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневное совещание. Он подтвердил прибытие танков Abrams в страну.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Ежедневное совещание Президента

На совещании был заслушан доклад министра Клименко. Он рассказал о ликвидации последствий обстрелов Одессы, других населенных пунктов, помощи пострадавшим и усилении ПВО.

"Подготовка к зиме. Премьер-министр Шмыгаль рассказал о защите критической инфраструктуры, подготовке укрытий и "Пунктов несокрушимости". Готовим решение, чтобы их поиск был максимально простым и быстрым", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства подтвердил прибытие танков Abrams в Украину. Они уже готовятся усилить украинские бригады. Зеленский поблагодарил союзников за выполнение договоренностей. Он подчеркнул, что в настоящее время власти ищут новые контракты для расширения географии поставок.

О военной ситуации рассказали Главком, СВР, ГУР, МО и СБУ.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подвел итог своей поездки в США и рассказал, что Украина получит от союзников.

Также мы писали, что во время визита в Соединенные Штаты Америки Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американскими предпринимателями и руководителями самых крупных фондов. Они обсудили перспективы привлечения бизнеса к восстановлению Украины.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что договоренности с президентом США Джо Байденом будут выполнены. По его словам, чем быстрее, тем больше удастся сберечь жизней.

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