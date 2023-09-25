Зеленський підтвердив прибуття танків Abrams в Україну

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Carlos Osorio

Сьогодні, 25 вересня, Президент України Володимир Зеленський провів щоденну нараду. Він підтвердив прибуття танків Abrams в країну.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Щоденна нарада Президента

На нараді було заслухано доповідь міністра Клименка. Він розповів про ліквідацію наслідків обстрілів Одеси, інших населених пунктів, допомогу постраждалим та посилення ППО.

"Підготовка до зими. Прем’єр-міністр Шмигаль розповів про захист критичної інфраструктури, підготовку укриттів і "Пунктів незламності". Готуємо рішення, щоб їхній пошук був максимально простим і швидким", — наголосив Зеленський.

Глава держави підтвердив прибуття танків Abrams в Україну. Вони вже готуються підсилити українські бригади. Зеленський подякував союзникам за виконання домовленостей. Він наголосив, що наразі влада шукає нові контракти для розширення географії постачання.

Про воєнну ситуацію розповіли Головком, СЗР, ГУР, МО та СБУ.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки своєї поїздки до США та розповів, що Україна отримає від союзників.

Також ми писали, що під час візиту до Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський зустрівся з американськими підприємцями та керівниками найбільших фондів. Вони обговорили перспективи залучення бізнесу до відбудови України.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський висловив впевненість у тому, що домовленості з президентом США Джо Байденом будуть виконані. За його словами, чим швидше, тим більше вдасться зберегти життів.