Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Зеленський підтвердив прибуття танків Abrams в Україну arrow

Зеленський підтвердив прибуття танків Abrams в Україну

25 вересня 2023 14:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський підтвердив прибуття танків Abrams в Україну
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Carlos Osorio
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 25 вересня, Президент України Володимир Зеленський провів щоденну нараду. Він підтвердив прибуття танків Abrams в країну.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Щоденна нарада Президента

На нараді було заслухано доповідь міністра Клименка. Він розповів про ліквідацію наслідків обстрілів Одеси, інших населених пунктів, допомогу постраждалим та посилення ППО.

"Підготовка до зими. Прем’єр-міністр Шмигаль розповів про захист критичної інфраструктури, підготовку укриттів і "Пунктів незламності". Готуємо рішення, щоб їхній пошук був максимально простим і швидким", — наголосив Зеленський.

Глава держави підтвердив прибуття танків Abrams в Україну. Вони вже готуються підсилити українські бригади. Зеленський подякував союзникам за виконання домовленостей. Він наголосив, що наразі влада шукає нові контракти для розширення географії постачання.

Про воєнну ситуацію розповіли Головком, СЗР, ГУР, МО та СБУ.

null
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки своєї поїздки до США та розповів, що Україна отримає від союзників.

Також ми писали, що під час візиту до Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський зустрівся з американськими підприємцями та керівниками найбільших фондів. Вони обговорили перспективи залучення бізнесу до відбудови України.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський висловив впевненість у тому, що домовленості з президентом США Джо Байденом будуть виконані. За його словами, чим швидше, тим більше вдасться зберегти життів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз