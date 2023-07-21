Зеленский планирует создать в Крыму Кремниевую долину, — Федоров

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

Президент Украины Владимир Зеленский хочет создать Кремниевую долину в Крыму. Там находился бы супертехнологический университет.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров для Vector.

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"У президента есть идея в Крыму построить проект, похожий на Долину, — с супертехнологическим университетом, компаниями, которые работают там круглый год и так далее", — рассказал Федоров.

Министр цифровой трансформации подчеркнул, что хотел бы, чтобы вся Украина стала Кремниевой долиной.

"Подобные ей кластеры будут появляться, если мы будем правильно формировать политику, а еще — когда победим, разрешим вопросы безопасности и сможем инфраструктурно развиваться", — добавил он.

Напомним, бывший командующий армией Соединенных Штатов Америки в Европе Бен Ходжес заявил, что украинские военные еще могут зайти в Крым до осени этого года. По его словам, для этого ВСУ необходимо предоставить ракеты ATACMS и самолеты F-16.

Также мы писали, что заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что во временно оккупированном Крыму россияне активно готовятся к обороне. Цель — предотвратить возможную высадку морских десантов ВСУ.