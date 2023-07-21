Зеленский планирует создать в Крыму Кремниевую долину, — Федоров
Президент Украины Владимир Зеленский хочет создать Кремниевую долину в Крыму. Там находился бы супертехнологический университет.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров для Vector.
Украинская Кремниевая долина
"У президента есть идея в Крыму построить проект, похожий на Долину, — с супертехнологическим университетом, компаниями, которые работают там круглый год и так далее", — рассказал Федоров.
Министр цифровой трансформации подчеркнул, что хотел бы, чтобы вся Украина стала Кремниевой долиной.
"Подобные ей кластеры будут появляться, если мы будем правильно формировать политику, а еще — когда победим, разрешим вопросы безопасности и сможем инфраструктурно развиваться", — добавил он.
Напомним, бывший командующий армией Соединенных Штатов Америки в Европе Бен Ходжес заявил, что украинские военные еще могут зайти в Крым до осени этого года. По его словам, для этого ВСУ необходимо предоставить ракеты ATACMS и самолеты F-16.
Также мы писали, что заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что во временно оккупированном Крыму россияне активно готовятся к обороне. Цель — предотвратить возможную высадку морских десантов ВСУ.