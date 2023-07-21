Зеленський планує створити в Криму Кремнієву долину, — Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

Президент України Володимир Зеленський хоче створити Кремнієву долину в Криму. Там розташовувався б супертехнологічний університет.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров для Vector.

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"У президента є ідея в Криму побудувати проєкт, схожий на Долину, — з супертехнологічним університетом, компаніями, які працюють там цілий рік тощо", — розповів Федоров.

Міністр цифрової трансформації наголосив, що хотів би, щоб вся Україна стала Кремнієвою долиною.

"Подібні їй кластери з’являтимуться, якщо ми правильно формуватимемо політику, а ще — коли переможемо, розв’яжемо безпекові питання й зможемо інфраструктурно розвиватися", — додав він.

Нагадаємо, колишній командувач армії Сполучених Штатів Америки в Європі Бен Годжес заявив, що українські військові ще можуть зайти до Криму до осені цього року. За його словами, для цього ЗСУ потрібно надати ракети ATACMS і літаки F-16.

Також ми писали, що заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що у тимчасово окупованому Криму росіяни активно готуються до оборони. Мета — запобігти можливій висадці морських десантів ЗСУ.