Зеленский планирует встретиться с Эрдоганом перед саммитом НАТО: цель встречи

Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Сегодня, 6 июля, президент Украины Владимир Зеленский посетил Болгарию. В преддверии саммита НАТО украинский лидер планирует встретиться еще с президентом Турции Раджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает редактор издания Bloomberg.

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Сообщается, что встреча запланирована на пятницу, 8 июля.

Цель визита в Турцию — поддержать продление черноморского зернового соглашения, срок которого истекает уже 17 июля.

Сообщение редактора издания Bloomberg. Фото: скриншот

Напомним, Владимир Зеленский прибыл с визитом в столицу Болгарии Софии. Глава государства заявил, что планирует встретиться с рядом болгарских политиков. Кроме того, проведет основательные переговоры с премьер-министром этой страны Николаем Денковым.