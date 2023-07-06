Зеленский планирует встретиться с Эрдоганом перед саммитом НАТО: цель встречи
Сегодня, 6 июля, президент Украины Владимир Зеленский посетил Болгарию. В преддверии саммита НАТО украинский лидер планирует встретиться еще с президентом Турции Раджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом сообщает редактор издания Bloomberg.
Зеленский встретится с Эрдоганом
Сообщается, что встреча запланирована на пятницу, 8 июля.
Цель визита в Турцию — поддержать продление черноморского зернового соглашения, срок которого истекает уже 17 июля.
Напомним, Владимир Зеленский прибыл с визитом в столицу Болгарии Софии. Глава государства заявил, что планирует встретиться с рядом болгарских политиков. Кроме того, проведет основательные переговоры с премьер-министром этой страны Николаем Денковым.