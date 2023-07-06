Зеленський планує зустрітися з Ердоганом перед самітом НАТО: мета зустрічі
Сьогодні, 6 липня, президент України Володимир Зеленський відвідав Болгарію. Напередодні саміту НАТО український лідер планує зустрітися ще з президентом Туреччини Раджепом Таїпом Ердоганом.
Про це повідомляє редактор видання Bloomberg.
Зеленський зустрінеться з Ердоганом
Повідомляється, що зустріч запланована на п'ятницю, 8 липня.
Мета візиту до Туреччини — підтримати продовження чорноморської зернової угоди, термін якої закінчується вже 17 липня.
Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув із візитом до столиці Болгарії Софії. Глава держави заявив, що планує зустрітися із низкою болгарських політиків. Окрім цього, проведе ґрунтовні переговори із прем’єр-міністром цієї країни Ніколаєм Денковим.