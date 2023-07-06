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Зеленський планує зустрітися з Ердоганом перед самітом НАТО: мета зустрічі

6 липня 2023 15:15
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Козюк Тетяна
редактор
Зеленський планує зустрітися з Ердоганом перед самітом НАТО: мета зустрічі
Президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган та президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сьогодні, 6 липня, президент України Володимир Зеленський відвідав Болгарію. Напередодні саміту НАТО український лідер планує зустрітися ще з президентом Туреччини Раджепом Таїпом Ердоганом.   

Про це повідомляє редактор видання Bloomberg

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Повідомляється, що зустріч запланована на п'ятницю, 8 липня. 

Мета візиту до Туреччини — підтримати продовження чорноморської зернової угоди, термін якої закінчується вже 17 липня. 

 

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Повідомлення редактора видання Bloomberg. Фото: скриншот

Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув із візитом до столиці Болгарії Софії. Глава держави заявив, що планує зустрітися із низкою болгарських політиків. Окрім цього, проведе ґрунтовні переговори із прем’єр-міністром цієї країни Ніколаєм Денковим.

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