Зеленський планує зустрітися з Ердоганом перед самітом НАТО: мета зустрічі

Президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган та президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Сьогодні, 6 липня, президент України Володимир Зеленський відвідав Болгарію. Напередодні саміту НАТО український лідер планує зустрітися ще з президентом Туреччини Раджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомляє редактор видання Bloomberg.

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Повідомляється, що зустріч запланована на п'ятницю, 8 липня.

Мета візиту до Туреччини — підтримати продовження чорноморської зернової угоди, термін якої закінчується вже 17 липня.

Повідомлення редактора видання Bloomberg. Фото: скриншот

Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув із візитом до столиці Болгарії Софії. Глава держави заявив, що планує зустрітися із низкою болгарських політиків. Окрім цього, проведе ґрунтовні переговори із прем’єр-міністром цієї країни Ніколаєм Денковим.