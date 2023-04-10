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Зеленский поблагодарил всех, кто организовал обмен пленными

10 апреля 2023 23:56
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Зеленский поблагодарил всех, кто организовал обмен пленными
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 10 апреля, Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто помог освободить пленных и всем странам, которые поддерживают Украину.

Об этом сообщает Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

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"Сегодня — хорошая новость от нашей команды, занимающейся обменами. Удалось вернуть домой еще 100 защитников и защитниц. 80 мужчин и 20 женщин. Это армейцы, пограничники, воины Военно-Морских сил, нацгвардейцы. Среди них, кстати, защитники "Азовстали" ". Это — сотня семей, которые перед Пасхой получили настоящую радость. И, конечно, продолжаем работать, чтобы вернуть всех наших из российской неволи. Помним о каждом и каждом! И вернем!" — заявил Президент Украины.

Кроме этого он поблагодарил всех в нашем Координационном центре ГУР, каждого, кто занимается переговорами и подготовкой обменов.

"А особенно я благодарен всем, кто поддерживает наших людей после освобождения и заботится о лечении, об адаптации — это важно. Спасибо всем, кто работает на Украину! Слава всем, кто сейчас в бою, на боевом дежурстве и на боевых задачах!" — добавил Владимир Зеленский.

Напомним, что в понедельник, 10 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммадом Шиа Ас-Судани. Обсудили украинскую формулу мира.

Кроме этого, Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с Премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Стороны обсудили ряд вопросов, в том числе ситуацию на фронте.

И встретился с основателем Virgin Group Ричардом Брэнсоном и поблагодарил за поддержку Украины.

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