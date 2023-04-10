Зеленський подякував всім, хто організував обмін полоненими

Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Сьогодні, 10 квітня, Володимир Зеленський подякував всім тим хто допоміг визволити полонених та всім країнам, які підтримують Україну.

Про це інформує Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

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"Сьогодні — хороша новина від нашої команди, що займається обмінами. Вдалося повернути додому ще 100 захисників і захисниць. 80 чоловіків і 20 жінок. Це армійці, прикордонники, воїни Військово-Морських сил, нацгвардійці. Серед них, до речі, оборонці "Азовсталі". Це — сотня родин, які перед Пасхою отримали справжню радість. І, звичайно, продовжуємо працювати, щоб повернути всіх наших із російської неволі. Пам’ятаємо про кожного і кожну! І повернемо!" — заявив Президент України.

Крім цього він подякував всім у нашому Координаційному центрі ГУР, кожному, хто займається переговорами і підготовкою обмінів.

"А особливо я вдячний усім, хто підтримує наших людей після звільнення і дбає про лікування, про адаптацію — це важливо. Дякую всім, хто дбає про Україну! Слава всім, хто зараз у бою, на бойовому чергуванні та на бойових завданнях!" — додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що у понеділок, 10 квітня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Іраку Мухаммадом Шіа Ас-Судані. Обговорили українську формулу миру.

Крім цього Президент України Володимир Зеленський зідзвонився з Прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Сторони обговорили низку питань, зокрема ситуацію на фронті.

Та зустрівся з засновником Virgin Group Річардом Бренсоном і подякував за підтримку України.