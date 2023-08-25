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Зеленский поговорил по телефону с Байденом: подробности

25 августа 2023 01:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Зеленский поговорил по телефону с Байденом: подробности
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Офис Президента Украины
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с американским коллегой Джо Байденом по телефону. Президент США поздравил Владимира Зеленского с Днем Независимости Украины.

Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский в Telegram.

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Сообщается, что Владимир Зеленский поблагодарил Байдена, Конгресс США и всех американцев за помощь, подчеркнув, что "вы можете рассчитывать на Украину в защите наших общих ценностей".

"США взяли на себя ведущую роль в консолидации глобальной поддержки Украины. Это решающее лидерство позволило нашей борьбе и направило дугу истории в сторону добра", — написал глава государства.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет никакого отношения к ликвидации Евгения Пригожина. Тем не менее, эта ситуация может послужить интересам нашего государства.

Также Зеленский намекнул, что виновных в ликвидации командира наемников следует искать в Кремле.

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