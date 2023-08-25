Зеленський поговорив телефоном з Байденом: подробиці

Президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден. Фото: Офіс Президента України

Президент Володимир Зеленський провів переговори із американським колегою Джо Байденом телефоном. Президент США привітав Володимира Зеленського з Днем Незалежності України.

Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський у Telegram.

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Повідомляється, що Володимир Зеленський подякував Байдену, Конгресу США та всім американцям за допомогу, наголосивши, що "ви можете розраховувати на Україну в захисті наших спільних цінностей".

"США взяли на себе провідну роль у консолідації глобальної підтримки України. Це вирішальне лідерство уможливило нашу боротьбу й спрямувало дугу історії в бік добра", — написав глава держави.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не має жодного відношення до ліквідації Євгенія Пригожина. Тим не менш ця ситуація може послужити інтересам нашої держави.

Також Зеленський натякнув, що винних у ліквідаціїї командира найманців варто шукати в Кремлі.