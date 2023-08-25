Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Зеленський поговорив телефоном з Байденом: подробиці arrow

Зеленський поговорив телефоном з Байденом: подробиці

25 серпня 2023 01:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Зеленський поговорив телефоном з Байденом: подробиці
Президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден. Фото: Офіс Президента України
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Президент Володимир Зеленський провів переговори із американським колегою Джо Байденом телефоном. Президент США привітав Володимира Зеленського з Днем Незалежності України. 

Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський у Telegram.

Читайте також:

Переговори Зеленського і Байдена

Повідомляється, що Володимир Зеленський подякував Байдену, Конгресу США та всім американцям за допомогу, наголосивши, що "ви можете розраховувати на Україну в захисті наших спільних цінностей".

"США взяли на себе провідну роль у консолідації глобальної підтримки України. Це вирішальне лідерство уможливило нашу боротьбу й спрямувало дугу історії в бік добра", — написав глава держави.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не має жодного відношення до ліквідації Євгенія Пригожина. Тим не менш ця ситуація може послужити інтересам нашої держави.

Також Зеленський натякнув, що винних у ліквідаціїї командира найманців варто шукати в Кремлі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Головні новини на 24 серпня: День Незалежності України і пакет допомоги від Німеччини

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз