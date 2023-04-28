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Зеленский поговорил с президентом Евросовета о утренних обстрелах Украины

28 апреля 2023 19:27
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Зеленский поговорил с президентом Евросовета о утренних обстрелах Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Зеленский пообщался с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. В большинстве своем говорили об ужасных последствиях после очередного обстрела территории Украины сегодня утром.

Об этом пишет Президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

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Детали разговора

Глава Украины и президент Европейского Совета Шарль Мишель, помимо вражеских российских обстрелов украинских городов, обменялись мнениями и о ситуации, которая случилась вокруг запрета отдельными соседними государствами на ввоз украинской аграрной продукции.

"Искусственное незаконное ограничение торговли с Евросоюзом бьет по Украине, которая противостоит российской агрессии, как экономически, так и политически. Убежден, что в условиях войны с Россией Украина как страна-кандидат и Евросоюз должны неизменно соблюдать положения Соглашения об ассоциации и нормах и правил единого рынка ЕС", — отметил украинский Президент.

Сегодня террористическое государство Россия нанесла очередной ракетный удар по территории Украины. Число жертв в Умани возросло до 23. Подтверждена гибель 4-х детей.

Зеленский ранее заявил, что тела погибших в Умани детей невозможно опознать, а судьба родителей неизвестна.

Пострадал также город Днепр. Мэр Днепра Борис Филатов отметил, что в результате ракетного удара россиян ночью, 28 апреля, погибли молодая женщина и трехлетний ребенок.

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