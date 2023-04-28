Зеленський поговорив з президентом Євроради про ранковий обстріл України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

Зеленський поспілкувався з Президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Здебільшого говорили про жахливі наслідки після чергового обстрілу території України сьогодні вранці.

Про це пише Президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

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Деталі розмови

Глава України та президент Європейської Ради Шарль Мішель, окрім ворожого російського обстрілу українських міст, обмінялися думками і про ситуацію, яка скалалася навколо заборони окремими сусідніми державами на ввезення української аграрної продукції.

"Штучне незаконне обмеження торгівлі з Євросоюзом б’є по Україні, яка протистоїть російській агресії, як економічно, так і політично. Переконаний, що в умовах війни з Росією Україна як країна-кандидат та Євросоюз мають незмінно дотримуватися положень Угоди про асоціацію та норм і правил єдиного ринку ЄС", — зазначив український Президент.

Сьогодні терористична держава Росія завдала чергового ракетного удару по території Україні. Кількість жертв в Умані зросла до 23. Підтверджено загибель 4-х дітей.

Зеленський раніше заявив, що тіла загиблих в Умані дітей неможливо опізнати, а доля батьків невідома.

Постраждало також місто Дніпро. Мер Дніпра Борис Філатов зазначив, що внаслідок ракетного удару росіян вночі, 28 квітня, загинули молода жінка та трирічна дитина.