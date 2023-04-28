Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Зеленський поговорив з президентом Євроради про ранковий обстріл України arrow

Зеленський поговорив з президентом Євроради про ранковий обстріл України

28 квітня 2023 19:27
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Зеленський поговорив з президентом Євроради про ранковий обстріл України
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Зеленський поспілкувався з Президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Здебільшого говорили про жахливі наслідки після чергового обстрілу території України сьогодні вранці.

Про це пише Президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Деталі розмови

Глава України та президент Європейської Ради Шарль Мішель, окрім ворожого російського обстрілу українських міст, обмінялися думками і про ситуацію, яка скалалася навколо заборони окремими сусідніми державами на ввезення української аграрної продукції.

"Штучне незаконне обмеження торгівлі з Євросоюзом б’є по Україні, яка протистоїть російській агресії, як економічно, так і політично. Переконаний, що в умовах війни з Росією Україна як країна-кандидат та Євросоюз мають незмінно дотримуватися положень Угоди про асоціацію та норм і правил єдиного ринку ЄС", — зазначив український Президент.

Сьогодні терористична держава Росія завдала чергового ракетного удару по території Україні. Кількість жертв в Умані зросла до 23. Підтверджено загибель 4-х дітей.

Зеленський раніше заявив, що тіла загиблих в Умані дітей неможливо опізнати, а доля батьків невідома.

Постраждало також місто Дніпро. Мер Дніпра Борис Філатов зазначив, що внаслідок ракетного удару росіян вночі, 28 квітня, загинули молода жінка та трирічна дитина.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB