Зеленский объяснил, почему россияне хотят взорвать ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Недавно россияне взорвали Каховскую ГЭС, затопив десятки населенных пунктов и оставив тысячи людей без жилья. По словам Владимира Зеленского, следующей целью для РФ может быть ЗАЭС.

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский в интервью для NBC News.

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По словам лидера, россиян не интересует безопасность Украины и последствия той или иной катастрофы.

"Ведь как и с дамбой, их не интересует безопасность Украины. Им всегда нужна дестабилизация", — объясняет Зеленский.

И добавляет, что такими действиями РФ также хочет, чтобы мир давил на Украину остановить конфликт. Ведь такие катастрофы имеют критические последствия не только для нашей страны, но и для всех остальных.

Напомним, что из-за подрыва на Каховской ГЭС водного резерва для безопасной работы Запорожской АЭС хватит всего на несколько месяцев. Единственный путь безопасности станции — возвращение ее под полный контроль "Энергоатома".

Также в результате подрыва российскими оккупационными войсками Каховской ГЭС существует угроза создания опасной ситуации на Запорожской АЭС. Однако в МАГЕТЕ заверили, что следят за ходом событий.