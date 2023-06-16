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Зеленський пояснив, чому росіяни хочуть підірвати ЗАЕС

16 червня 2023 14:22
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Зеленський пояснив, чому росіяни хочуть підірвати ЗАЕС
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Нещодавно росіяни підірвали Каховську ГЕС, затопивши десятки населених пунктів та залишивши тисячі людей без домівок. За словами Володимира Зеленського, наступною ціллю для РФ може бути ЗАЕС

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для NBC News. 

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За словами лідера, росіян не цікавить безпека України і наслідки тієї чи іншої катастрофи. 

"Бо як і з дамбою, їх не цікавить безпека України. Їм завжди потрібна дестабілізація", — пояснює Зеленський. 

І додає, що такими діями РФ також хоче, щоб світ тиснув на Україну зупинити конфлікт. Адже, такі катастрофи мають критичні наслідки не лише для нашої країни, але й усіх інших. 

Нагадаємо, що через підрив на Каховській ГЕС водного резерву для безпечної роботи Запорізької АЕС вистачить всього на кілька місяців. Єдиний шлях безпеки станції — повернення її під повний контроль "Енергоатома".

Також внаслідок підриву російськими окупаційними військами Каховської ГЕС існує загроза створення небезпечної ситуації на Запорізькій АЕС. Однак у МАГЕТЕ запевнили, що стежать за перебігом подій.

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