Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Зеленский объяснил, почему выступает против выборов во время войны arrow

Зеленский объяснил, почему выступает против выборов во время войны

21 ноября 2023 12:46
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Зеленский объяснил, почему выступает против выборов во время войны
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Владимир Зеленский еще раз прямо выступил против проведения выборов до конца войны. По его мнению, это может привести к расколу в стране.

Об этом президент рассказал в интервью The Sun.

Читайте также:

Выборы во время войны могут расколоть страну

Он отметил, что их проведение запрещает закон. Также он считает, что президентские выборы могут привести к разделению страны в условиях войны с Россией.

Ранее мы рассказывали, что в период действия военного положения согласно законодательству Украины не допускается проведение выборов. Это означает, что Владимир Зеленский будет продолжать выполнять свои обязанности главы государства по истечении срока его президентства.

Кроме того, сейчас в Верховной Раде нет никаких законодательных изменений, которые позволили бы проводить голосование на президентских выборах через электронные системы.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский назвал факторы, которые нужны нашей стране, чтобы победить в войне. Также гарант прокомментировал президентские выборы, которые должны пройти в 2024 году.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках - 80x80

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме