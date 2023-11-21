Зеленский объяснил, почему выступает против выборов во время войны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Владимир Зеленский еще раз прямо выступил против проведения выборов до конца войны. По его мнению, это может привести к расколу в стране.

Об этом президент рассказал в интервью The Sun.

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Он отметил, что их проведение запрещает закон. Также он считает, что президентские выборы могут привести к разделению страны в условиях войны с Россией.

Ранее мы рассказывали, что в период действия военного положения согласно законодательству Украины не допускается проведение выборов. Это означает, что Владимир Зеленский будет продолжать выполнять свои обязанности главы государства по истечении срока его президентства.

Кроме того, сейчас в Верховной Раде нет никаких законодательных изменений, которые позволили бы проводить голосование на президентских выборах через электронные системы.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский назвал факторы, которые нужны нашей стране, чтобы победить в войне. Также гарант прокомментировал президентские выборы, которые должны пройти в 2024 году.