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Зеленський пояснив, чому виступає проти виборів під час війни

21 листопада 2023 12:46
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зеленський пояснив, чому виступає проти виборів під час війни
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Воолодимир Зеленський ще раз прямо виступив проти проведення виборів до кінця війни. На його думку це може призвести до розколу в країні.

Про це президент розповів в інтерв'ю The Sun.

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Він зазначив, що їхнє проведення забороняє закон. Також він вважає, що президентські вибори можуть призвести до поділу країни в умовах війни з Росією.

Раніше ми розповідали, що у період дії воєнного стану, згідно із законодавством України, не допускається проведення виборів. Це означає, що Володимир Зеленський продовжуватиме виконувати свої обов'язки глави держави після закінчення терміну його президентства.

Крім того, наразі у Верховній Раді немає жодних законодавчих змін, які би дали можливість проводити голосування на президентських виборах через електронні системи.

Нагадуємо, що Президент України Володимир Зеленський назвав чинники, які потрібні нашій країні, щоб перемогти у війні. Також гарант прокоментував президентські вибори, які мають відбутися у 2024 році.

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