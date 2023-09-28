Зеленский объяснил, что даст Украине избрание в состав Совета управляющих МАГАТЭ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня, 28 сентября, наше государство вошло в состав Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии. По его словам, такое решение доказывает международную роль Украины в сфере безопасности.

Об этом он заявил в своем вечернем обращении.

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Влияние Украины

"И это не только подчеркивает нашу международную роль безопасности, но и дает реальные возможности Украине влиять на принятие решений, которые обязательны для всех членов МАГАТЭ, для всего международного сообщества", — подчеркнул глава государства.

Освобождение ЗАЭС от оккупантов

Он отметил, что Украина будет делать все для реализации первого пункта Формулы мира. Он касается именно ядерной и радиационной безопасности.

"И гарантировать полное освобождение нашей Запорожской атомной станции от российских оккупантов и безопасность Украины и всей Европы от российского радиационного шантажа", — заверил Зеленский.

Будущее членство Украины в НАТО

Также Президент упомянул и за визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киев, благодаря которому были проведены плодотворные переговоры.

"Украина заслуживает стать членом НАТО и станет обязательно. И это не просто наша украинская амбиция, это единственная эффективная перспектива безопасности для Европы, которая гарантирует реальный длительный мир", — подчеркнул он.

Напомним, Йенс Столтенберг рассказал о рамочных контрактах на 2,4 млрд евро для производства боеприпасов. По его словам, они будут производиться для Украины и пополнения запасов стран-членов.