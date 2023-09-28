Зеленський пояснив, що дасть Україні обрання до складу Ради керуючих МАГАТЕ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні, 28 вересня, наша держава увійшла до складу Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії. За його словами, таке рішення доводить міжнародну безпекову роль України.

Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні.

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Вплив України

"І це не лише підкреслює нашу міжнародну безпекову роль, але й дає реальні можливості Україні впливати на ухвалення рішень, які обовʼязкові для всіх членів МАГАТЕ, для всієї міжнародної спільноти", — наголосив глава держави.

Звільнення ЗАЕС від окупантів

Він зауважив, що Україна буде робити все для реалізації першого пункту Формули миру. Він стосується саме ядерної та радіаційної безпеки.

"Та гарантувати повне звільнення нашої Запорізької атомної станції від російських окупантів й убезпечення України та всієї Європи від російського радіаційного шантажу", — запевнив Зеленський.

Майбутнє членство України в НАТО

Також Президент згадав і за візит генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга до Києва, завдяки якому було проведено плідні перемовини.

"Україна заслуговує стати членом НАТО і стане, обов'язково. І це не просто наша українська амбіція, це єдина дієва безпекова перспектива для Європи, яка гарантує реальний тривалий мир", — наголосив він.

Нагадаємо, Єнс Столтенберг розповів про рамкові контракти на 2,4 млрд євро для виробництва боєприпасів. За його словами, вони будуть виготовлятися для України та поповнення запасів країн-членів.