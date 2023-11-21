Зеленский объяснил, что необходимо для возвращения украинских беженцев домой

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: The Sun

Миллионы украинских беженцев вернутся домой при условии, что большие города Украины будут надежно защищены от российских бомбардировок. Впрочем, этого не будет без помощи Запада.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью The Sun.

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Зеленский уверен, что если обезопасить от российских бомбардировок крупные города Украины, беженцев удастся вернуть домой. Но он предупредил, что без помощи Запада Украина не сможет этого добиться.

"Они будут работать и платить налоги. Это восполнит пробел в нашем бюджете. Нам не понадобится столько финансовой помощи", — подчеркнул президент.

Зеленский также подчеркнул, что ресурсов Украины не хватит для окончательной победы и помощь стран Запада крайне важна.

"Наших военных и финансовых ресурсов не хватит, чтобы оставаться и защищать Украину", — пояснил он.

Глава государства напомнил союзникам по НАТО, что украинцы расплачиваются за это своими жизнями.

"Мы теряем наших людей, а не европейцев, американцев. Я, конечно, не хочу, чтобы союзники вторгали своих солдат, но если Россия победит Украину, то европейские страны будут следующими", — резюмировал Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Украина находится в центре глобальных рисков возникновения Третьей мировой войны. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что министр обороны США Ллойд Остин заявил о пакете военной помощи для Украины в сумме 100 миллионов долларов. Он будет включать в себя артиллерийские боеприпасы и дополнительные перехватчики для ПВО.