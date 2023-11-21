Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Зеленский объяснил, что необходимо для возвращения украинских беженцев домой arrow

Зеленский объяснил, что необходимо для возвращения украинских беженцев домой

21 ноября 2023 07:46
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Зеленский объяснил, что необходимо для возвращения украинских беженцев домой
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: The Sun
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Миллионы украинских беженцев вернутся домой при условии, что большие города Украины будут надежно защищены от российских бомбардировок. Впрочем, этого не будет без помощи Запада.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью The Sun.

Читайте также:

Беженцы вернутся, если будут ощущать безопасность

Зеленский уверен, что если обезопасить от российских бомбардировок крупные города Украины, беженцев удастся вернуть домой. Но он предупредил, что без помощи Запада Украина не сможет этого добиться.

"Они будут работать и платить налоги. Это восполнит пробел в нашем бюджете. Нам не понадобится столько финансовой помощи", — подчеркнул президент.

Зеленский также подчеркнул, что ресурсов Украины не хватит для окончательной победы и помощь стран Запада крайне важна.

"Наших военных и финансовых ресурсов не хватит, чтобы оставаться и защищать Украину", — пояснил он.

Глава государства напомнил союзникам по НАТО, что украинцы расплачиваются за это своими жизнями.

"Мы теряем наших людей, а не европейцев, американцев. Я, конечно, не хочу, чтобы союзники вторгали своих солдат, но если Россия победит Украину, то европейские страны будут следующими", — резюмировал Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Украина находится в центре глобальных рисков возникновения Третьей мировой войны. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что министр обороны США Ллойд Остин заявил о пакете военной помощи для Украины в сумме 100 миллионов долларов. Он будет включать в себя артиллерийские боеприпасы и дополнительные перехватчики для ПВО.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках - 80x80

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме