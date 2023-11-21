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Зеленський пояснив, що необхідно для повернення українських біженців додому

21 листопада 2023 07:46
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зеленський пояснив, що необхідно для повернення українських біженців додому
Президент України Володимир Зеленський. Фото: The Sun
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Мільйони українських біженців повернуться додому, за умови, що великі міста України будуть надійно захищені від від російських бомбардувань. Втім, цього не буде без допомоги Заходу.

Про це Президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю The Sun.

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Зеленський впевнений, що якщо убезпечити від російських бомбардувань великі міста України, біженців вдасться повернути додому. Але він попередив, що без допомоги Заходу Україна не зможе цього досягти.

"Вони будуть працювати і платити податки. Це заповнить прогалину в нашому бюджеті. Нам не знадобиться стільки фінансової допомоги", — наголосив президент.

Зеленський також наголосив, що ресурсів України не вистачить для остаточної перемоги і допомога країн Заходу є вкрай важливою.

"Наших військових і фінансових ресурсів не вистачить, щоб залишатися і захищати Україну", — пояснив він.

Голова держави нагадав союзникам по НАТО, що українці розплачуються за цю своїми життями.

"Ми втрачаємо наших людей, а не європейців, американців. Я, звичайно, не хочу, щоб союзники втарачали своїх солдатів, але якщо Росія переможе Україну, то європейські країни будуть наступними", — резюмував Зеленський.

Раніше ми повідомляли,що Україна знаходиться в центрі глобальних ризиків виникнення Третьої світової війни. Таку думку висловив Президент України Володимир Зеленський.

Нагадуємо, що міністр оборони США Ллойд Остін заявив про пакет військової допомоги для України у сумі 100 мільйонів доларів. Він включатиме артилерійські боєприпаси та додаткові перехоплювачі для ППО. 

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