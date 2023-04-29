Зеленский показал, какие сувениры хранит в кабинете президента от иностранных и украинских коллег

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В кабинете, где сейчас работает Владимир Зеленский, работали все президенты Украины. При нем здесь появились только новые сувениры — чрезвычайно символические вещи.

Сувениры от украинских и зарубежных коллег Президент Украины Владимир Зеленский показал журналисту Дмитрию Комарову в спецпроекте "Год. За кадром. День Президента".

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"Все ценности, которые здесь были до меня, я не трогаю. Вот, например, есть подарки, которые мне подарил Монастырский (бывший глава МВД, который погиб в авиакатастрофе в Броварах. — Ред.). Он погиб, а подарок он заказал и его семья мне передала. Я поставил здесь как память о наших отношениях с Денисом", — рассказал Президент.

Зеленский показывает подарки от Дениса Монастырского. Фото: скриншот

Подарки Зеленского от Дениса Монастырского. Фото: скриншот

В кабинете главы государства есть подарок и от командующего сухопутными войсками Александра Сырского. Подарок очень символический — танк.

Подарок от Сухопутных войск. Фото: скриншот

Кроме того, у Зеленского есть подарок от певца Пола Дэвида Хьюсона (Боно). В кабинете Президента он оставил свою гитару. А украинская теннисистка Элина Свитолина подарила главе государства свою победную ракетку.

"Все символы победы мне кто-то дарил. Поэтому победа непременно близка", — подчеркнул Зеленский.

Также у Президента есть подарок от боксера Александра Усика — каменная боксерская перчатка.

Подарок от боксера Александра Усика. Фото: скриншот

"Прочная как камень. Именно такой символ подарка мне от Усика", — показал перчатку Зеленский.

Среди всех подарков в президентском кабинете также есть "Оскар" от американского актера и режиссера Шона Пена.

"Он мне подарил этот "Оскар", но мы договорились, что я приеду к нему и верну эту статуэтку после победы Украины", — рассказывает Зеленский.

Подарок от американского актера Шона Пена. Фото: скриншот

Кроме всех вышеупомянутых подарков, в кабинете главы государства есть множество детских рисунков, самолет "Мрія", статуэтка васильковского петушка из Бородянки, которая стала символом несокрушимости украинского народа и другие сувениры.

Детские рисунки в кабинете Зеленского. Фото: скриншот

Петушок с Бородянки как символ непокорности. Фото: скриншот

Самолет "Мрія". Фото: скриншот

Подарки в кабинете Зеленского. Фото: скриншот

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