Зеленский показал, какие сувениры хранит в кабинете президента от иностранных и украинских коллег
В кабинете, где сейчас работает Владимир Зеленский, работали все президенты Украины. При нем здесь появились только новые сувениры — чрезвычайно символические вещи.
Сувениры от украинских и зарубежных коллег Президент Украины Владимир Зеленский показал журналисту Дмитрию Комарову в спецпроекте "Год. За кадром. День Президента".
Какие подарки стоят в кабинете Зеленского
"Все ценности, которые здесь были до меня, я не трогаю. Вот, например, есть подарки, которые мне подарил Монастырский (бывший глава МВД, который погиб в авиакатастрофе в Броварах. — Ред.). Он погиб, а подарок он заказал и его семья мне передала. Я поставил здесь как память о наших отношениях с Денисом", — рассказал Президент.
В кабинете главы государства есть подарок и от командующего сухопутными войсками Александра Сырского. Подарок очень символический — танк.
Кроме того, у Зеленского есть подарок от певца Пола Дэвида Хьюсона (Боно). В кабинете Президента он оставил свою гитару. А украинская теннисистка Элина Свитолина подарила главе государства свою победную ракетку.
"Все символы победы мне кто-то дарил. Поэтому победа непременно близка", — подчеркнул Зеленский.
Также у Президента есть подарок от боксера Александра Усика — каменная боксерская перчатка.
"Прочная как камень. Именно такой символ подарка мне от Усика", — показал перчатку Зеленский.
Среди всех подарков в президентском кабинете также есть "Оскар" от американского актера и режиссера Шона Пена.
"Он мне подарил этот "Оскар", но мы договорились, что я приеду к нему и верну эту статуэтку после победы Украины", — рассказывает Зеленский.
Кроме всех вышеупомянутых подарков, в кабинете главы государства есть множество детских рисунков, самолет "Мрія", статуэтка васильковского петушка из Бородянки, которая стала символом несокрушимости украинского народа и другие сувениры.
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Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский к годовщине вторжения Российской Федерации показал свою комнату на Банковой и в каких условиях живет уже больше года.