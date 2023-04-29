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Зеленський показав, які сувеніри зберігає у кабінеті президента від закордонних та українських колег

29 квітня 2023 18:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський показав, які сувеніри зберігає у кабінеті президента від закордонних та українських колег
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У кабінеті, де зараз працює Володимир Зеленський, працювали усі президенти України. При ньому тут з'явилися тільки нові сувеніри — надзвичайно символічні речі.

Сувеніри від українських та закордонних колег Президент України Володимир Зеленський показав журналісту Дмитру Комарову у спецпроєкті "Рік. За кадром. День Президента".

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Які подарунки стоять в кабінеті Зеленського

"Всі цінності, які тут були до мене я не чіпаю. Ось, наприклад, є подарунки, які мені подарував Монастирський (колишній очільник МВС, який загинув в авіакатастрофі в Броварах. — Ред.). Він загинув, а подарунок він замовив і його сім'я мені передала. Я поставив тут як пам'ять про наші відносини з Денисом", — розповів Президент.

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Зеленський показує подарунки від Дениса Монастирського. Фото: скріншот
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Подарунки Зеленського від Дениса Монастирського. Фото: скріншот

У кабінеті глави держави є подарунок і від командувача сухопутних військ Олександра Сирського. Подарунок дуже символічний — танк.

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Подарунок від Сухопутних військ. Фото: скріншот

Окрім того, Зеленський має подарунок від співака Пола Девіда Г'юсона (Боно). У кабінеті Президента він залишив свою гітару. А українська тенісистка Еліна Світоліна подарувала главі державі свою переможну ракетку.

"Всі символи перемоги мені хтось дарував. Тому перемога неодмінно близько", — наголосив Зеленський.

Також у Президента є подарунок від боксера Олександра Усика — кам'яна боксерська рукавиця.

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Подарунок від боксера Олександра Усика. Фото: скріншот

"Міцна як камінь. Саме такий символ подарунка мені від Усика", — показав рукавицю Зеленський.

Поміж усіма подарунками в президентському кабінеті також є "Оскар" від американського актора та режисера Шона Пена.

"Він мені подарував цей "Оскар", але ми домовились, що я приїду до нього і поверну цю статуетку після перемоги України", — розповідає Зеленський. 

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Подарунок від американського актора Шона Пена. Фото: скріншот

Окрім усіх вищезгаданих подарунків, у кабінеті глави держави є безліч дитячих малюнків, літак "Мрія", статуетка васильківського півника з Бородянки, яка стала символом незламності українського народу та інші сувеніри.

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Дитячі малюнки в кабінеті Зеленського. Фото: скріншот
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Півник з Бородянки як символ нескореності. Фото: скріншот
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Літак "Мрія". Фото: скріншот
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Подарунки у кабінеті Зеленського. Фото: скріншот

Дивитися з 5:05.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський до річниці вторгнення російської федерації показав свою кімнату на Банковій та в яких умовах живе вже понад рік.

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