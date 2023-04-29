Зеленський показав, які сувеніри зберігає у кабінеті президента від закордонних та українських колег
У кабінеті, де зараз працює Володимир Зеленський, працювали усі президенти України. При ньому тут з'явилися тільки нові сувеніри — надзвичайно символічні речі.
Сувеніри від українських та закордонних колег Президент України Володимир Зеленський показав журналісту Дмитру Комарову у спецпроєкті "Рік. За кадром. День Президента".
Які подарунки стоять в кабінеті Зеленського
"Всі цінності, які тут були до мене я не чіпаю. Ось, наприклад, є подарунки, які мені подарував Монастирський (колишній очільник МВС, який загинув в авіакатастрофі в Броварах. — Ред.). Він загинув, а подарунок він замовив і його сім'я мені передала. Я поставив тут як пам'ять про наші відносини з Денисом", — розповів Президент.
У кабінеті глави держави є подарунок і від командувача сухопутних військ Олександра Сирського. Подарунок дуже символічний — танк.
Окрім того, Зеленський має подарунок від співака Пола Девіда Г'юсона (Боно). У кабінеті Президента він залишив свою гітару. А українська тенісистка Еліна Світоліна подарувала главі державі свою переможну ракетку.
"Всі символи перемоги мені хтось дарував. Тому перемога неодмінно близько", — наголосив Зеленський.
Також у Президента є подарунок від боксера Олександра Усика — кам'яна боксерська рукавиця.
"Міцна як камінь. Саме такий символ подарунка мені від Усика", — показав рукавицю Зеленський.
Поміж усіма подарунками в президентському кабінеті також є "Оскар" від американського актора та режисера Шона Пена.
"Він мені подарував цей "Оскар", але ми домовились, що я приїду до нього і поверну цю статуетку після перемоги України", — розповідає Зеленський.
Окрім усіх вищезгаданих подарунків, у кабінеті глави держави є безліч дитячих малюнків, літак "Мрія", статуетка васильківського півника з Бородянки, яка стала символом незламності українського народу та інші сувеніри.
Дивитися з 5:05.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський до річниці вторгнення російської федерації показав свою кімнату на Банковій та в яких умовах живе вже понад рік.