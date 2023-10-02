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Зеленский показал несокрушимость украинского народа и поблагодарил партнеров

2 октября 2023 14:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский показал несокрушимость украинского народа и поблагодарил партнеров
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский показал фотографии несокрушимости украинских воинов и наших людей, которые делают все, чтобы приблизить победу. Он поблагодарил каждую страну, которая помогает противостоять врагу.

Об этом он написал в своих соцсетях.

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"Мощность наших воинов на фронте — это во многом следствие мощи наших договоренностей с нашими друзьями и партнерами. Спасибо каждой стране, которая помогает нам в защите свободы и независимости!", — подчеркнул он.

Также он показал, как украинский народ работает для того, чтобы жить на свободной земле, без россиян.

Напомним, 1 октября в День защитников и защитниц Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем, кто защищает наше Отечество. Он отметил, что война сделала этот день особенным для украинского народа.

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