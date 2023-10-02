Зеленский показал несокрушимость украинского народа и поблагодарил партнеров
Президент Украины Владимир Зеленский показал фотографии несокрушимости украинских воинов и наших людей, которые делают все, чтобы приблизить победу. Он поблагодарил каждую страну, которая помогает противостоять врагу.
Об этом он написал в своих соцсетях.
Мощность украинских бойцов
"Мощность наших воинов на фронте — это во многом следствие мощи наших договоренностей с нашими друзьями и партнерами. Спасибо каждой стране, которая помогает нам в защите свободы и независимости!", — подчеркнул он.
Также он показал, как украинский народ работает для того, чтобы жить на свободной земле, без россиян.
Напомним, 1 октября в День защитников и защитниц Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем, кто защищает наше Отечество. Он отметил, что война сделала этот день особенным для украинского народа.