Зеленський показав незламність українського народу та подякував партнерам

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський показав світлини незламності українських воїнів та наших людей, які роблять все, аби наблизити перемогу. Він подякував кожній країні, яка допомагає протистояти ворогу.

Про це він написав у своїх соцмережах.

Читайте також:

Потужність українських бійців

"Потужність наших воїнів на фронті — це багато в чому наслідок потужності наших домовленостей із нашими друзями й партнерами. Дякую кожній країні, яка допомагає нам у захисті свободи та незалежності!", — наголосив він.

Також він показав, як український народ працює задля того, аби жити на вільній землі, без росіян.

Нагадаємо, 1 жовтня у День захисників і захисниць Президент України Володимир Зеленський звернувся до всіх, хто боронить нашу Вітчизну. Він наголосив, що війна зробила цей день особливим для українського народу.