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Зеленський показав незламність українського народу та подякував партнерам

2 жовтня 2023 14:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський показав незламність українського народу та подякував партнерам
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський показав світлини незламності українських воїнів та наших людей, які роблять все, аби наблизити перемогу. Він подякував кожній країні, яка допомагає протистояти ворогу.

Про це він написав у своїх соцмережах.

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"Потужність наших воїнів на фронті — це багато в чому наслідок потужності наших домовленостей із нашими друзями й партнерами. Дякую кожній країні, яка допомагає нам у захисті свободи та незалежності!", — наголосив він. 

Також він показав, як український народ працює задля того, аби жити на вільній землі, без росіян.

Нагадаємо, 1 жовтня у День захисників і захисниць Президент України Володимир Зеленський звернувся до всіх, хто боронить нашу Вітчизну. Він наголосив, що війна зробила цей день особливим для українського народу. 

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