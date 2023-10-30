Зеленский показал новые кадры украинских воинов, борющихся за Украину
30 октября 2023 12:20
Украинские защитники на фронте. Фото: Telegram/Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский показал фотографии украинских воинов, защищающих наше государство от агрессора. Также выразил благодарность воинам и всем помогающим странам.
Кадры опубликованы в Telegram-канале Зеленского.
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"Украина отстаивает свою независимость благодаря тому, что она не в одиночестве. Благодаря объединенному народу, благодаря нашим воинам и всему миру. Спасибо всем, кто сражается! Спасибо всем, кто помогает!" , — написал Президент.
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Украинские военные. Фото: Telegram/Владимир Зеленский
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Украинские военные. Фото: Telegram/Владимир Зеленский
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Украинские военные. Фото: Telegram/Владимир Зеленский
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Украинские военные. Фото: Telegram/Владимир Зеленский
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Украинские военные. Фото: Telegram/Владимир Зеленский
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Украинские военные. Фото: Telegram/Владимир Зеленский
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Украинские военные. Фото: Telegram/Владимир Зеленский
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Украинские военные. Фото: Telegram/Владимир Зеленский
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Украинские военные. Фото: Telegram/Владимир Зеленский
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Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский показал точную работу украинских военных на фронте. На этот раз он показал эффективность работы дронов.
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