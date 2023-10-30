Зеленський показав нові кадри українських воїнів, які боряться за Україну

Українські захисники на фронті. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський показав світлини українських воїнів, що боронять нашу державу від агресора. Також висловив подяку воїнам та всім країнам, які допомагають.

Кадри опубліковані в Telegram-каналі Зеленського.

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"Україна відстоює свою незалежність завдяки тому, що вона не на самоті. Завдяки об’єднаному народу, завдяки нашим воїнам і всьому світу. Дякую всім, хто бʼється! Дякую всім, хто допомагає!", — написав Президент.

Українські військові. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Українські військові. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Українські військові. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Українські військові. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Українські військові. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Українські військові. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Українські військові. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Українські військові. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Українські військові. Фото: Telegram/Володимир Зеленський 1 / 9

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський показав влучну роботу українських військових на фронті. Цього разу він показав ефективність роботи дронів.