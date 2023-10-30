Зеленський показав нові кадри українських воїнів, які боряться за Україну
30 жовтня 2023 12:20
Українські захисники на фронті. Фото: Telegram/Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський показав світлини українських воїнів, що боронять нашу державу від агресора. Також висловив подяку воїнам та всім країнам, які допомагають.
Кадри опубліковані в Telegram-каналі Зеленського.
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"Україна відстоює свою незалежність завдяки тому, що вона не на самоті. Завдяки об’єднаному народу, завдяки нашим воїнам і всьому світу. Дякую всім, хто бʼється! Дякую всім, хто допомагає!", — написав Президент.
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Українські військові. Фото: Telegram/Володимир Зеленський
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Українські військові. Фото: Telegram/Володимир Зеленський
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Українські військові. Фото: Telegram/Володимир Зеленський
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Українські військові. Фото: Telegram/Володимир Зеленський
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Українські військові. Фото: Telegram/Володимир Зеленський
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Українські військові. Фото: Telegram/Володимир Зеленський
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Українські військові. Фото: Telegram/Володимир Зеленський
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Українські військові. Фото: Telegram/Володимир Зеленський
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Українські військові. Фото: Telegram/Володимир Зеленський
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Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський показав влучну роботу українських військових на фронті. Цього разу він показав ефективність роботи дронів.
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