Сегодня в Украине отмечают День Государственного гимна

Зеленский показал трогательное видео по случаю Дня Государственного гимна Украины
Сегодня, 10 марта, в Украине отмечается День Государственного гимна. Сейчас его слова я никогда актуальны, ведь Украина продолжает бороться за собственную свободу.
В свою очередь, Владимир Зеленский опубликовал видео с кадрами исполнения Государственного гимна за разные периоды истории нашего государства.
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История возникновения
Как известно, именно в этот день в 1865 году в польском городе Перемышль на Шевченковской годовщине впервые прозвучало произведение композитора Михаила Вербицкого на слова поэта Павла Чубинского. История гимна берет начало в 1862 году, когда Павел Чубинский написал слова, а уже потом священник Михаил Вербицкий — музыку.
Сейчас украинцы со словами гимна находятся на фронте, в окопах и боях, борясь за суверенное право нашего государства быть свободным, демократическим и независимым государством.
Поздравил украинцев с праздником и народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Он написал, что сейчас украинский гимн — это песня всего свободного мира.
"Воюем, выстоим, победим. Потому что мы — украинцы и с нами весь мир", — говорится в сообщении.
Обратился к гражданам и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Государственный Гимн, как Знамя и Герб, сегодня объединяют украинцев в борьбе с российским агрессором", — написал он.
Напомним, ранее мы писали, что оккупанты заставляют учеников Херсонщины петь российский гимн и учить конституцию.