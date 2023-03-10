Сьогодні в Україні відзначають День Державного гімну

Зеленський показав зворушливе відео з нагоди Дня Державного гімну України
Сьогодні, 10 березня, в Україні відзначають День Державного гімну. Зараз його слова я ніколи актуальні, адже Україна продовжує виборювати власну свободу.
Своєю чергою, Володимир Зеленський опублікував відео з кадрами виконання Державного гімну за різних періодів історії нашої держави.
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Історія виникнення
Як відомо, саме цього дня у 1865 році в польському місті Перемишль на Шевченкових роковинах уперше прозвучав твір композитора Михайла Вербицького на слова поета Павла Чубинського. Історія гімну бере початок у 1862 році, коли Павло Чубинський написав слова, а вже потім священник Михайло Вербицький — музику.
Нині українці зі словами гімну перебувать на фронті, в окопах та боях, виборюючи суверенне право нашої держави бути вільною, демократичною та незалежною державою.
Привітав українців з цим святом і народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. Він написав, що зараз український гімн — це пісня усього вільного світу.
"Воюємо, вистоїмо, переможемо. Бо ми — українці і з нами весь світ", — йдеться у повідомленні.
Звернувся до громадян і Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
"Державний Гімн, як Прапор і Герб, сьогодні об’єднують українців у боротьбі з російським агресором", — написав він.
Нагадаємо, раніше ми писали, що окупанти змушують учнів Херсонщини співати російський гімн та вчити конституцію.