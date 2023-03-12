Зеленский пообщался с украинскими полярниками: что обсудили

Сегодня 160-летие со дня рождения Владимира Вернадского

Владимир Зеленский пообщался с участниками 27 Украинской антарктической экспедиции. Президент поблагодарил их за плодотворную работу даже в условиях войны.

Об этом сообщает Офис Президента Украины.

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К 160-летию со дня рождения ученого Владимира Вернадского, Президент пообщался с украинскими полярниками, которые отправились на станцию "Академик Вернадский" в марте 2022 года, после начала полномасштабной войны россии против Украины.

В частности, глава государства отметил, что ему очень приятно видеть украинских ученых и исследователей, которые так далеко от Украины делают важное дело для своего государства.

"Я хотел бы поблагодарить вас за то, что, несмотря на войну, мы не останавливаем наших шагов по развитию независимой украинской науки. Сегодня у нас выдающаяся дата, и важно, что мы можем за вами пообщаться", — сказал он.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что государство поддерживает работу украинских полярников.

"Сегодня мы все боремся ради нашего государства и нашего будущего. И я считаю, что ваши шаги по развитию науки также приближают нашу победу", — отметил Президент.

Напомним, сегодня, 12 марта украинские полярники обратились к научному сообществу по поводу прекращения любого сотрудничества со страной-агрессором — россией.