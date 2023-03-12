Зеленський поспілкувався з українськими полярниками: що обговорили

Сьогодні 160-та річниця з дня народження Володимира Вернадського

Володимир Зеленський поспілкувався з учасниками 27-ї Української антарктичної експедиції. Президент подякував їм за плідну роботу навіть в умовах війни.

Про це інформує Офіс президента України.

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До 160 річниці з дня народження науковця Володимира Вернадського, Президент поспілкувався з українськими полярниками, які вирушили на станцію "Академік Вернадський" у березні 2022 року, після початку повномасштабної війни росії проти України.

Зокрема, глава держави зазначив, що йому надзвичайно приємно бачити українських науковців і дослідників, які так далеко від України роблять важливу справу для своєї держави.

"Я хотів би подякувати вам за те, що попри війну ми не зупиняємо наших кроків щодо розвитку незалежної української науки. Сьогодні в нас визначна дата, і важливо, що ми маємо змогу за вами поспілкуватися", — сказав він.

Окрім того, Зеленський наголосив, що держава підтримує роботу українських полярників.

"Сьогодні ми всі боремося заради нашої держави й нашого майбутнього. І я вважаю, що ваші кроки щодо розвитку науки так само наближають нашу перемогу", — зазначив Президент.

Нагадаємо, сьогодні, 12 березня українські полярники звернулися до наукової спільноти щодо припинення будь-якої співпраці з країною-агресором — росією.