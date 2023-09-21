Зеленский прибыл в Пентагон и встретился с Остином

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с министром обороны США Ллойдом Остином. Фото: Sky News

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Пентагон. Там он встретился с министром обороны США Ллойдом Остином.

Об этом сообщает Sky News.

Читайте также:

Встреча с главой Пентагона

По информации издания, в Пентагон приехали также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Президента Украины, который сегодня находится с визитом к американским чиновникам в Вашингтоне, приветствовал министр обороны Ллойд Остин", — написали в сообщении.

Встреча Владимира Зеленского и Ллойда Остина. Фото: Sky News

Разговор с сенаторами

Отмечается, что Владимир Зеленский назвал свою встречу с сенаторами США на Капитолийском холме "прекрасным диалогом".

Об этом пишет CNN.

"Мы благодарны вам, журналистам, сенаторам и всем остальным за то, что нам помогли", — отметил Президент Украины.

Владимир Зеленский в ходе встречи с сенаторами США. Фото: Reuters

По его словам, они "говорили об очень многих деталях", однако он не сказал о чем именно.

В свою очередь лидер большинства в американском сенате Чак Шумер сказал журналистам о предупреждении Зеленского о неодобрении дополнительного финансирования Украины.

"Было одно предложение, которое подытоживает все, и я его дословно цитирую, сказал господин Зеленский, "если мы не получим помощи, мы проигрываем войну". Это его цитата", — подчеркнул американский политик.

Напомним, в четверг, 21 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Вашингтон (США). Он анонсировал, что проведет важные переговоры по ПВО для Украины.