Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Зеленский прибыл в Пентагон и встретился с Остином arrow

Зеленский прибыл в Пентагон и встретился с Остином

21 сентября 2023 20:01
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский прибыл в Пентагон и встретился с Остином
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с министром обороны США Ллойдом Остином. Фото: Sky News
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Пентагон. Там он встретился с министром обороны США Ллойдом Остином.

Об этом сообщает Sky News.

Читайте также:

Встреча с главой Пентагона

По информации издания, в Пентагон приехали также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Президента Украины, который сегодня находится с визитом к американским чиновникам в Вашингтоне, приветствовал министр обороны Ллойд Остин", — написали в сообщении.

встреча Зеленского и Остина
Встреча Владимира Зеленского и Ллойда Остина. Фото: Sky News

Разговор с сенаторами

Отмечается, что Владимир Зеленский назвал свою встречу с сенаторами США на Капитолийском холме "прекрасным диалогом".

Об этом пишет CNN.

"Мы благодарны вам, журналистам, сенаторам и всем остальным за то, что нам помогли", — отметил Президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский разговаривает с сенаторами США
Владимир Зеленский в ходе встречи с сенаторами США. Фото: Reuters

По его словам, они "говорили об очень многих деталях", однако он не сказал о чем именно.

В свою очередь лидер большинства в американском сенате Чак Шумер сказал журналистам о предупреждении Зеленского о неодобрении дополнительного финансирования Украины.

"Было одно предложение, которое подытоживает все, и я его дословно цитирую, сказал господин Зеленский, "если мы не получим помощи, мы проигрываем войну". Это его цитата", — подчеркнул американский политик.

Напомним, в четверг, 21 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Вашингтон (США). Он анонсировал, что проведет важные переговоры по ПВО для Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Выборы во время войны: станут ли ветераны политическими инвестициями депутатов

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз