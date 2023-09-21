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Зеленський прибув до Пентагону та зустрівся з Остіном

21 вересня 2023 20:01
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський прибув до Пентагону та зустрівся з Остіном
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Фото: Sky News
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський прибув до Пентагону. Там він зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Про це повідомляє Sky News.

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Зустріч з очільником Пентагону

За інформацією видання, до Пентагону приїхали також очільник МЗС України Дмитро Кулеба та посол України в США Оксана Маркарова.

"Президента України, який сьогодні перебуває з візитом до американських чиновників у Вашингтоні, привітав міністр оборони Ллойд Остін", — написали у повідомленні. 

зустріч Зеленського та Остіна
Зустріч Володимира Зеленського та Ллойда Остіна. Фото: Sky News

Розмова з сенаторами

Зазначається, що Володимир Зеленський назвав свою зустріч із сенаторами США на Капітолійському пагорбі "чудовим діалогом".

Про це пише CNN.

"Ми вдячні вам, журналістам, сенаторам і всім іншим за те, що нам допомогли", — зазначив Президент України.

Президент України Володимир Зеленський розмовляє з сенаторами США
Володимир Зеленський під час зустрічі із сенаторами США. Фото: Reuters

За його словами, вони "говорили про дуже багато деталей", проте він не сказав про що саме.

Своєю чергою лідер більшості в американському сенаті Чак Шумер сказав журналістам про попередження Зеленського щодо несхвалення додаткового фінансування України.

"Було одне речення, яке підсумовує все, і я його дослівно цитую, сказав пан Зеленський, "якщо ми не отримаємо допомоги, ми програємо війну". Це його цитата", — наголосив американський політик. 

Нагадаємо, у четвер, 21 вересня, Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Вашингтону (США). Він анонсував, що проведе важливі переговори щодо ППО для України.

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