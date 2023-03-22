Зеленский присвоил Харькову звание "Город-герой Украины"

Зеленский и Терехов

Сегодня, 22 марта, Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Харькову звание "Город-герой". Награду он передал Харьковскому городскому голове Игорю Терехову.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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"Благодаря жителям этого прекрасного города он защищает нашу независимость бок о бок с другими городами нашего государства", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства рассказал, что было проведено совещание по ситуации в Харьковской области. Речь шла о восстановлении деоккупированных территорий региона, обустройстве фортификационных сооружений, восстановлении инфраструктуры и оказании помощи пострадавшим жителям.

Зеленский заслушал доклад военного командования об оперативной обстановке в операционной зоне ОУВ "Харьков". Президент также обсудил с представителями энергетической отрасли вопросы обеспечения всех населенных пунктов области электроэнергией.

В Харькове Зеленский наградил украинских военных, отличившихся во время обороны области от оккупантов.

"Благодарю каждого из вас за победу, которую вы несете каждый день, за ту независимость, которую вы обеспечиваете, и за тот суверенитет, который защищаете. За то будущее, которое вы дарите вместе со всеми воинами. Берегите себя, родных и близких!", — добавил Зеленский.

Напомним, во время рабочей поездки в Донецкую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении. Глава государства заслушал доклады и вручил награды военным.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших защитников, которые защищали и освобождали село Мощун Киевской области. Глава государства заявил, что эти сражения стали одним из переломных моментов в полномасштабной войне.