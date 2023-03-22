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Зеленський присвоїв Харкову звання "Місто-герой України"

22 березня 2023 19:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський і Терехов
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 22 березня, Президент України Володимир Зеленський присвоїв Харкову звання "Місто-герой". Відзнаку він передав Харківському міському голові Ігорю Терехову.

Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Деталі

"Завдяки жителям цього прекрасного міста воно боронить нашу незалежність пліч-о-пліч з іншими містами нашої держави", — наголосив Зеленський.

Глава держави розповів, що було проведено нараду щодо ситуації у Харківській області. Йшлося про відновлення деокупованих територій регіону, облаштування фортифікаційних споруд, відбудови інфраструктури та надання допомоги постраждалим жителям.

Зеленський заслухав доповідь військового командування про оперативну обстановку в операційній зоні ОУВ "Харків". Президент України також обговорив із представниками енергетичної галузі питання забезпечення всіх населених пунктів області електроенергією.

У Харкові Зеленський нагородив українських військових, які відзначилися під час оборони області від окупантів. 

"Дякую кожному з вас за перемогу, яку ви несете щодня, за ту незалежність, яку ви забезпечуєте, і за той суверенітет, який захищаєте. За те майбутнє, яке ви даруєте разом з усіма воїнами. Бережіть себе, рідних і близьких!" — додав Зеленський.

Нагадаємо, під час робочої поїздки в Донецьку область Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку. Глава держави заслухав доповіді та вручив нагороди військовим.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих захисників, які обороняли та звільняли село Мощун Київської області. Глава держави заявив, що ці бої стали одним з переломних моментів у повномасштабній війні.

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