Зеленский присвоил звание Героя Украины Мустафе Джемилеву
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с юбилеем Мустафу Джемилева – ему сегодня исполнилось 80 лет. Грант вручил лидеру крымскотатарского народа звание Героя Украины.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram.
Джемилев получил звание Героя Украины
"Сегодня Мустафе Джемилеву исполнилось 80 лет. Поздравил его, поблагодарил за защиту свободы Украины и крымскотатарского народа и отметил званием Героя Украины. Сильный, достойный, смелый человек. Жизнь, посвященная защите свободы народов. Пожелал того, чего желаем мы все: победы Украины и победы Украины и победы Украины свободы для всех частей нашего государства. И делаем все, чтобы приблизить освобождение Крыма" , - написал Президент.
Чем известен Мустафа Джемилев
Родился 13 ноября 1943 года в Крыму во время немецкой оккупации, а после прихода советских войск в полуостров был депортирован в Узбекистан вместе со всем крымскотатарским народом.
В юношеские годы Мустафа Джемилев вступил в ряды крымскотатарского национального движения, участники которого боролись за право народа вернуться в Крым.
В 1969 году он выступил одним из основателей "Инициативной группы по защите прав человека в СССР", ставшей первой в СССР независимой общественной организацией. Впоследствии 11 из 15 ее членов были арестованы и приговорены к разным срокам лишения свободы.
Он посвятил свою жизнь борьбе с системой, за что провел 15 лет в местах лишения свободы. После оккупации Крыма Россией в 2014 году Мустафа Джемилев продолжает отстаивать права своего народа.
Напомним, что киевский городской совет поддержал назвать сквер в городе именем погибшего военного Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло. Он будет находиться в Печерском районе.
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