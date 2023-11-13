Зеленский присвоил звание Героя Украины Мустафе Джемилеву

Зеленский вручил Джемилеву звание Героя Украины. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с юбилеем Мустафу Джемилева – ему сегодня исполнилось 80 лет. Грант вручил лидеру крымскотатарского народа звание Героя Украины.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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"Сегодня Мустафе Джемилеву исполнилось 80 лет. Поздравил его, поблагодарил за защиту свободы Украины и крымскотатарского народа и отметил званием Героя Украины. Сильный, достойный, смелый человек. Жизнь, посвященная защите свободы народов. Пожелал того, чего желаем мы все: победы Украины и победы Украины и победы Украины свободы для всех частей нашего государства. И делаем все, чтобы приблизить освобождение Крыма" , - написал Президент.

Чем известен Мустафа Джемилев

Родился 13 ноября 1943 года в Крыму во время немецкой оккупации, а после прихода советских войск в полуостров был депортирован в Узбекистан вместе со всем крымскотатарским народом.

В юношеские годы Мустафа Джемилев вступил в ряды крымскотатарского национального движения, участники которого боролись за право народа вернуться в Крым.

В 1969 году он выступил одним из основателей "Инициативной группы по защите прав человека в СССР", ставшей первой в СССР независимой общественной организацией. Впоследствии 11 из 15 ее членов были арестованы и приговорены к разным срокам лишения свободы.

Он посвятил свою жизнь борьбе с системой, за что провел 15 лет в местах лишения свободы. После оккупации Крыма Россией в 2014 году Мустафа Джемилев продолжает отстаивать права своего народа.

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