Зеленський присвоїв звання Героя України Мустафі Джемілєву

Зеленський вручив Джемілєву звання Героя України. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський привітав з ювілеєм Мустафу Джемілєва — йому сьогодні виповнилося 80 років. Гарант вручив лідеру кримськотатарського народу звання Героя України.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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"Сьогодні Мустафі Джемілєву виповнилося 80 років. Привітав його, подякував за захист свободи України й кримськотатарського народу та відзначив званням Героя України. Сильна, достойна, смілива людина. Життя, присвячене захисту волі народів. Побажав того, чого бажаємо ми всі: перемоги України та свободи для всіх частин нашої держави. І робимо все, щоб наблизити звільнення Криму", — написав Президент.

Чим відомий Мустафа Джемілєв

Народився 13 листопада 1943 року у Криму під час німецької окупації, а після приходу радянських військ до півострова був депортований до Узбекистану разом з усім кримськотатарським народом.

В юнацькі роки Мустафа Джемілєв вступив в лави кримськотатарського національного руху, учасники якого боролися за право народу повернутися до Криму.

У 1969 році він виступив одним із засновників "Ініціативної групи із захисту прав людини в СРСР", яка стала першою в СРСР незалежною громадською організацією. Згодом 11 з 15 її членів було заарештовано та засуджено до різних строків позбавлення волі.

Він присвятив своє життя боротьбі з системою, за що провів 15 років у місцях позбавлення волі. Після окупації Криму Росією у 2014 році Мустафа Джемілєв продовжує відстоювати права свого народу.

Нагадаємо, що київська міська рада підтримала назвати сквер у місті іменем загиблого військового Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла. Він буде розташований у Печерському районі.