Зеленский поздравил медийщиков с Днем работников радио, телевидения и связи

Зеленский поздравил медийщиков с профессиональным праздником. Фото: Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских медийщиков с Днем работников радио, телевидения и связи. Глава государства отметил ту важную роль, которую они играют во время войны против российского агрессора.

Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Telegram.

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Зеленский поздравил медийщиков с профессиональным праздником

"В День работников радио, телевидения и связи встретился с работниками и работницами украинских телеканалов, которые с начала полномасштабной войны обеспечивают работу информационного телемарафона "Единые новости" и помогают сохранять единство украинского общества", — сообщил Президент.

Глава государства отметил, что в процессе общения был отговорен ряд важных вопросов.

"Обсудили много важного: как усиливать внимание мира к Украине, как журналистам, в частности, военкорам, гарантировать больше возможностей для освещения фронтовых событий. И самое главное — как всем нам приблизить необходимые Украине результаты", — отметил Зеленский.

Напоследок Зеленский поблагодарил медийщиков за их деятельность.

"Благодарен каждому и каждому, кто помогает защищать свободу и независимость Украины и защищает людей от российской дезинформации", — заключил обращение Зеленский.

Зеленский пообщался с медийщиками. Фото: Telegram

Зеленский во время общения с медийщиками. Фото: Telegram

Медийщики во время общения с Зеленским. Фото: Telegram

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет начать еще одну войну в мире. По его словам, государство-террористка может разжечь его на Балканах.