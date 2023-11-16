Зеленський привітав медійників з Днем працівників радіо, телебачення та зв’язку

Зеленський привітав медійників з професійним святом. Фото: Telegram

Президент України Володимир Зеленський привітав українських медійників з Днем працівників радіо, телебачення та зв’язку. Голова держави наголосив на тій важливій ролі, яку вони відіграють у час війни проти російського агресора.

Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці у Telegram.

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Зеленський привітав медійників з професійним святом

"У День працівників радіо, телебачення та зв’язку зустрівся з працівниками й працівницями українських телеканалів, які від початку повномасштабної війни забезпечують роботу інформаційного телемарафону "Єдині новини" й допомагають зберігати єдність українського суспільства", — повідомив Президент.

Голова держави зазначив, що в процесі спілкування було одговорено ряд важливих питань.

"Обговорили багато важливого: як посилювати увагу світу до України, як журналістам, зокрема воєнкорам, гарантувати більше можливостей для висвітлення фронтових подій. І найголовніше — як усім нам наблизити необхідні Україні результати", — зазначив Зеленський.

Наостанок Зеленський подякував медійникам за їх діяльність.

"Вдячний кожному й кожній, хто допомагає боронити свободу й незалежність України та захищає людей від російської дезінформації", — завершив звернення Зеленський.

Зеленський поспілкувався з медійниками. Фото: Telegram

Зеленський під час спілкування з медійниками. Фото: Telegram

Медійники під час спілкування з Зеленським. Фото: Telegram

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче розпочати ще одну війну у світі. За його словами, держава-терористка може розпалити її на Балканах.