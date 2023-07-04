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Зеленский поздравил полицейских с праздником

4 июля 2023 15:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
День Национальной полиции Украины: Зеленский поздравил полицейских с праздником
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Днем национальной полиции Украины. В частности, украинский лидер поблагодарил полицейских за службу стране и народу.

Соответствующее поздравление обнародовали на сайте Офиса Президента.

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Зеленский поздравил с Днем Национальной полиции Украины

Глава государства поблагодарил всех полицейских, которые участвуют в боевых действиях вместе с ВСУ, спасают жизни, а также расследуют уголовные правонарушения и военные преступления.

"Благодарен каждому герою из рядов нашей полиции, кто участвует в боевых действиях вместе с другими воинами сил обороны и безопасности Украины. Благодарен всем полицейским, которые помогают нашим людям и спасают жизнь после ударов российских террористов. Благодарен всем, кто участвует в стабилизационных мероприятиях на деоккупированой территории и делают все, чтобы наши люди поскорее могли почувствовать безопасность. Благодарен всем взрывотехникам нашей полиции за каждое обезвреженное ими российское зло — за каждое разминирование, и, конечно, я благодарен всем следователям Национальной полиции Украины — каждому и каждой, кто расследует уголовные правонарушения, в том числе и военные преступления", — подчеркнул Зеленский.

  • Фото с церемонии награждения. Фото: ОП
  • Фото с церемонии награждения. Фото: ОП
  • Фото с церемонии награждения. Фото: ОП
  • Фото с церемонии награждения. Фото: ОП
  • Фото с церемонии награждения. Фото: ОП
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Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что крымский полуостров должен быть обязательно деоккупирован. Без освобождения Крыма война против российских окупантов не может считаться завершенной, это не будет победой.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что прошедшая неделя на фронте была тяжелой. По его словам, у нашего государства есть успехи.

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