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Зеленський привітав поліцейських зі святом

4 липня 2023 15:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
День Національної поліції України: Зеленський привітав поліцейських зі святом
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент України Володимир Зеленський привітав із Днем Національної поліції України. Зокрема, український лідер подякував поліцейським за службу країні та народу. 

Відповідне привітання оприлюднили на сайті Офісу Президента

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Відтак, глава держави подякував усім поліцейським, які беруть участь у бойових діях разом із ЗСУ, рятують життя, а також розслідують кримінальні правопорушення та воєнні злочини. 

"Вдячний кожному герою з лав нашої поліції, хто бере участь у бойових діях разом з іншими воїнами сил оборони та безпеки України. Вдячний усім поліцейським, які допомагають нашим людям і рятують життя після ударів російських терористів. Вдячний усім, хто бере участь у стабілізаційних заходах на деокупованій території та робить усе, щоб наші люди могли якнайшвидше відчути безпеку. Вдячний усім вибухотехнікам нашої поліції за кожне знешкоджене ними російське зло — за кожне розмінування. І звичайно, я вдячний усім слідчим Національної поліції України — кожному і кожній, хто розслідує кримінальні правопорушення, зокрема й воєнні злочини", — наголосив Зеленський. 

  • Фото з церемонії нагородження. Фото: ОП
  • Фото з церемонії нагородження. Фото: ОП
  • Фото з церемонії нагородження. Фото: ОП
  • Фото з церемонії нагородження. Фото: ОП
  • Фото з церемонії нагородження. Фото: ОП
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Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що кримський півострів має бути неодмінно деокупований. Без звільнення Криму війна проти російських окупантів не може вважатися завершеною, це не буде перемогою.

Додамо, президент України Володимир Зеленський розповів, що минулий тиждень на фронті був важким. За його словами, наша держава має успіхи. 

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