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Зеленский поздравил украинских военных с двумя профессиональными днями

3 ноября 2023 12:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский поздравил украинских военных с двумя профессиональными днями
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 3 ноября, в Украине отмечаются два профессиональных дня — День ракетных войск и артиллерии и День инженерных войск. Президент Владимир Зеленский уже поздравил военных.

Об этом Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале.

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Поздравление Зеленского

Глава государства подчеркнул, что украинские ракетные войска и артиллерия стали одними из самых сильных в мире.

"Несмотря на преимущество врага в ресурсах, наши воины — максимально эффективные, мотивированные. И своей меткостью обеспечивают мощные результаты", — отметил Зеленский.

По словам Президента, украинские инженерные войска ежедневно в сложных условиях выполняют множество различных задач. Он подчеркнул, что каждое из них — для устойчивости нашей обороны, продвижения вперед и поражения оккупанта.

Он поблагодарил подразделения этих двух родов войск.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский показал, как украинские защитники героически противостоят российским оккупантам. При этом он отметил, что украинцы не должны забывать, сколько усилий прилагают люди для защиты страны.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание, где обсудил ситуацию на фронте. Кроме того, он заслушал отчеты Минобороны о поступлении оружия от партнеров.

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