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Зеленський привітав українських військових з двома професійними днями

3 листопада 2023 12:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський привітав українських військових з двома професійними днями
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 3 листопада, в Україні відзначаються два професійні дні — День ракетних військ і артилерії та День інженерних військ. Президент Володимир Зеленський вже привітав військових.

Про це Володимир Зеленський написав у своєму Telegram-каналі.

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Привітання Зеленського

Глава держави наголосив, що українські ракетні війська та артилерія стали одними з найсильніших у світі. 

"Попри перевагу ворога у ресурсах, наші воїни — максимально ефективні, вмотивовані. І своєю влучністю забезпечують потужні результати", — зазначив Зеленський.

За словами Президента, українські інженерні війська щоденно у складних умовах виконують велику кількість різних завдань. Він наголосив, що кожне з них — для стійкості нашої оборони, просування вперед і поразки окупанта.

Він подякував підрозділам цих двох родів військ.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський показав, як українські захисники героїчно протистоять російським окупантам. При цьому він зазначив, що українці не повинні забувати, скільки зусиль докладають люди для захисту країни.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду, де обговорив ситуацію на фронті. Окрім того, він заслухав звіти Міноборони про надходження зброї від партнерів.

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